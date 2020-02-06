Ложь и бесцеремонность: чем опасна Венера в знаке Овна

Стиль жизни

8 февраля 2020 года Венера выходит из знака Рыб и входит в знак Овна, где пробудет до 5 марта. О том, какие изменения такая небесная конфигурация внесет в земную жизнь, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказывает астролог Людмила Булгакова (ранее она давала советы по питанию в феврале 2020 года).

— Главную выгоду от такого положения звезд, конечно же, получат те, кто родился под знаком Овна, — говорит Людмила. - Венера — богиня любви и красоты, она придаст им шарм и привлекательность в глазах противоположного пола, сделав центром всеобщего внимания. Их будут окружать толпы поклонников (или поклонниц), в них будут влюбляться, за ними будут ухаживать и требовать взаимности.

Но стоит помнить о том, что в знаке Овна сейчас расположилась Черная Луна, которая обладает способностью осквернять все, к чему прикасается. Любовь может обернуться банальным пикапом — желанием соблазнить и бросить, признание в любви — ошибкой, предложение руки и сердца — неуместной шуткой. Разумеется, не стоит говорить, что никому не нельзя верить и нужно шарахаться от любого, кто проявит к вам интерес, но определенная доля осторожности все же не помешает. Внимательно следите за словами, мимикой и жестами людей, которые будут добиваться вашего внимания, лживый человек всегда чем-то да выдаст себя. И если у вас зародится хоть малейшее подозрение в том, что вас обманывают, можно — и нужно — отказаться от общения с этим человеком.

— Что ждет представителей других знаков зодиака?

— Во многом это будет зависеть от того, в каком доме находится Овен в гороскопе того или иного человека. И ответить на такой вопрос может только профессиональный астролог, составив его натальную карту. В общем же можно точно сказать одно: все, что будет происходить в это время, так или иначе коснется области чувств. Венера в Овне всегда дает большой накал эмоций, когда люди влюбляются, заводят романы, ревнуют друг друга, бурно ссорятся и не менее бурно мирятся, расстаются и снова ссорятся. И все это — на «разрыв аорты», так, будто бы все происходит в последний раз. Откажут стоп-сигналы, которые в другое время сдерживают нас, не давая столь откровенно, не стесняясь никого и ничего, показывать, что у нас на душе.

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— Как долго продлятся отношения, начавшиеся в это время?

— Увы, нужно быть готовыми к тому, что они обречены на быстрое завершение. Да, романы будут ярко гореть, но именно поэтому, вспыхнув, очень быстро потухнут. Образно говоря, даже тлеющих углей не останется. Поэтому, наслаждаясь общением с человеком, лучше не строить планы на будущее, тогда и разочаровываться со временем не придется. С другой стороны, не стоит переживать из-за того, что ваш муж потерял голову из-за симпатичной коллеги. Как только Венера выйдет из Овна, он и сам будет недоумевать: что я в ней нашел?!

В личной жизни такая эмоциональность понятна и, скорее всего, будет воспринята адекватно, а вот на работе к ней вряд ли отнесутся с энтузиазмом — как коллеги, так и начальство. Поэтому тут необходимо следить за собой и по возможности держать себя в руках. Непростые «отношения» сложатся в это время и с деньгами. Мы будем склонны к безумным и совершенно бестолковым тратам: если вещь покупается под влиянием минуты, нужно быть готовым к тому, что уже через несколько дней она может разонравиться. И куда ее в таком случае девать — кому-то подарить, засунуть в самый дальний угол шкафа или просто выбросить? Чем дороже покупка, тем тяжелее — и обиднее! — принять решение. Поэтому стоит все-таки сдерживать себя и приобретать ненужное хотя бы через раз.

— Какие еще неожиданности принесет нам Венера в Овне?

— В отношениях мужчины и женщины будет приветствоваться равноправие. Вообще-то представительницам прекрасного пола грех жаловаться, они ни в чем не уступают мужчинам, но в личной жизни все-таки чаще всего выступают на вторых ролях — инициативу здесь проявляет сильный пол. Венера в Овне снимает все ограничения, благодаря чему женщины будут вести себя также активно, как и мужчины. Хотите признаться в любви? Делайте это смело. Мечтаете о том, чтобы он на вас женился? Сами делайте предложение руки и сердца. В это время даже такие, казалось бы, исконно мужские права и прерогативы будут восприниматься окружающими не как исключение из правил, а как должное. Возможно, это хорошее время для того, чтобы не ждать милости от природы, в нашем случае — от любимого человека, а сделать решительный шаг самостоятельно.

Обратной — и негативной — стороной желания наладить личную жизнь своими руками может стать напористость, бесцеремонность и, как следствие, навязчивость, которую любимый человек вряд ли оценит по достоинству. Более того, всё может получиться с точностью до наоборот: чем больше вы станете навязывать другому свою любовь, тем дальше он будет от вас отдаляться.

Не самым лучшим проявлением Венеры в Овне может стать и свойственное этому знаку постоянное беспокойство и желание развеять грусть-тоску любыми способами. Жажда новых впечатлений может привести к рискованным действиям — азартным играм, экстремальным видам спорта, езде на повышенной скорости. Стоит ли говорить о том, что такое желание разнообразить свою жизнь может быть опасным, поэтому ему следует противиться.

— Как такое расположение звезд и планет отразится на нашем здоровье?

— Особенно внимательно нужно следить за состоянием органов малого таза — здесь возможны воспалительные процессы. Вероятны также ангины, которыми могут болеть даже те, кто никогда ими не страдал. Не исключены и гнойничковые заболевания кожи, возбудителями которых являются разнообразные бактерии.

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