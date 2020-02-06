СМИ пишут о попытках Атаманюка вернуться на таможню

Украина

Экс-генерал-майор, бывший первый заместитель главного управления налоговой милиции ГНС Украины (до 2015 года) Юрий Атаманюк пытается нарастить влияние в налоговом и таможенном ведомстве, предлагая на топ-должности людей из своего окружения и лоббируя возвращение «схем» в фискальные органы. Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на «Багнет».

Топ-чиновник, близкий к правительству, сообщил, что Атаманюк «не против» вернуться на службу и ведет переговоры о своем назначении на должность первого замглавы Государственной таможенной службы Украины. В частности, он, по данным издания, встречался с людьми, которые якобы имеют влияние на правительство и могут убедить главу ГНС Максима Нефедова вернуть чиновника. Тот выступил категорически против его назначения.

Как сообщают СМИ, по информации автора, Атаманюка называли мозговым центром в окружении министра доходов и сборов Александра Клименко: «Была создана разветвленная сеть конвертационных центров, через которые обналичивались деньги».

По данным ГПУ, потери госбюджета от схем Клименко исчислялись миллиардами гривен. Журналисты считают, что их было намного больше — якобы министру удалось вывести из Украины не менее 10 миллиардов гривен.

Как пишет СМИ, еще одно дело, в котором Атаманюк выходит сухим из воды, — дело «бриллиантовых прокуроров». Его якобы сначала спустили на тормозах, но вновь открыли в Генпрокуратуре. Пострадавший во время обыска налоговой в 2010 году ювелир Сергей Киселев якобы назвал Атаманюка инициатором обыска.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщал, что скандальный Атаманюк пытается давать советы и рекомендовать кадры в Госфискальную службу, и для этого у него есть связи и состояние. Бутусов отмечал, что попытки команды Зеленского устранить коррупционную вертикаль, пока не увенчались успехом.

«Департамент организации противодействия таможенным правонарушениям Государственной фискальной службы — Василий Поезд — имеет близкие контакты с одиозным налоговым генералом времен Януковича Юрием Атаманюком», — написал Бутусов.

Стоит отметить, что это не первая попытка люстрированного чиновника вернуться во власть.

Ранее политолог Кирилл Молчанов написал, что если среди советников главы СБУ «таких людей, как Юрий Атаманюк, начнут в обществе ассоциировать с президентом, в нем самом вскоре перестанут видеть «новое лицо».

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