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Коронавирус на лайнере в Японии: стало известно, есть ли среди пострадавших украинцы
Украинских граждан, которые вместе с несколькими тысячами пассажиров круизного лайнера Diamond Princess оказались заблокированными из-за угрозы распространения коронавируса, нет среди 10 заболевших и снятых с судна.
Об этом сообщают Министерстве здравоохранения Украины и уточняют, что судно в районе японского порта Йокогама было отправлено на карантин 4 февраля. Он продлится 14 дней. С борта лайнера были эвакуированы десять человек, у которых обнаружили коронавирус. Однако никого из 25 украинцев, находящихся на Diamond Princess, среди них нет.
Также сообщается, что по состоянию на 6 февраля 2020 в мире зарегистрировано 28 274 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 565 -летальных. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 24 странах мира.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лайнер Diamond Princess с 3,5 тысячи человек на борту отправили на карантин после того, как у одного из пассажиров, ранее сошедших с судна, диагностировали коронавирус. 80-летний мужчина путешествовал на лайнере и сошел на берег в Гонконге.
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