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В Японии из-за коронавируса заблокированы тысячи туристов
После недавней истории в Италии, где в порту Чивитавеккья из-за угрозы распространения коронавируса был изолировали круизный лайнер Costa Cruises с шестью тысячами пассажиров на борту, похожая история произошла и в Японии.
Как передает «Немецкая волна», на карантин в японском порту Йокогамы помещен круизный лайнер Diamond Princess с 3,5 тысячами человек на борту. Дело в том, что у 80-летнего мужчины, который путешествовал на лайнере и несколько дней назад сошел на берег в Гонконге, 3 февраля диагностировали коронавирус. Теперь пассажирам около суток придется ждать результатов анализов.
Японские массмедиа пишут, что на недомогание пожаловались семь пассажиров Diamond Princess. Тем временем в местном минздраве пишут о 20 случаях заболеваний в Японии, вызванных коронавирусом нового типа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Китае считают, что уровень смертности в результате заболеваний, вызванных коронавирусом, очень низок — всего 2,1%. Это намного ниже, чем, к примеру, от лихорадки Эбола и ОРВИ.
Фото из Википедии.
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