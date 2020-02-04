24.85 / 25.11 27.39 / 27.80
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Японии из-за коронавируса заблокированы тысячи туристов

9:49 4 февраля 2020 184
Diamond Princess
Инф. «ФАКТОВ»

После недавней истории в Италии, где в порту Чивитавеккья из-за угрозы распространения коронавируса был изолировали круизный лайнер Costa Cruises с шестью тысячами пассажиров на борту, похожая история произошла и в Японии.

Как передает «Немецкая волна», на карантин в японском порту Йокогамы помещен круизный лайнер Diamond Princess с 3,5 тысячами человек на борту. Дело в том, что у 80-летнего мужчины, который путешествовал на лайнере и несколько дней назад сошел на берег в Гонконге, 3 февраля диагностировали коронавирус. Теперь пассажирам около суток придется ждать результатов анализов.

Японские массмедиа пишут, что на недомогание пожаловались семь пассажиров Diamond Princess. Тем временем в местном минздраве пишут о 20 случаях заболеваний в Японии, вызванных коронавирусом нового типа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Китае считают, что уровень смертности в результате заболеваний, вызванных коронавирусом, очень низок — всего 2,1%. Это намного ниже, чем, к примеру, от лихорадки Эбола и ОРВИ.

Фото из Википедии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Анна Новосад

Все серьезно? У Новосад приняли важное решение в связи со вспышкой коронавируса

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

паспорт ДНР

Угрожают лишить зарплат и пенсий: в Донецке местных жителей вынуждают получать «паспорт ДНР» (фото)

Зубков

В Крыму арестовали владельца парка "Тайган" ярого "крымнашиста" Зубкова

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер