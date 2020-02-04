В Японии из-за коронавируса заблокированы тысячи туристов

Мир

После недавней истории в Италии, где в порту Чивитавеккья из-за угрозы распространения коронавируса был изолировали круизный лайнер Costa Cruises с шестью тысячами пассажиров на борту, похожая история произошла и в Японии.

Как передает «Немецкая волна», на карантин в японском порту Йокогамы помещен круизный лайнер Diamond Princess с 3,5 тысячами человек на борту. Дело в том, что у 80-летнего мужчины, который путешествовал на лайнере и несколько дней назад сошел на берег в Гонконге, 3 февраля диагностировали коронавирус. Теперь пассажирам около суток придется ждать результатов анализов.



Японские массмедиа пишут, что на недомогание пожаловались семь пассажиров Diamond Princess. Тем временем в местном минздраве пишут о 20 случаях заболеваний в Японии, вызванных коронавирусом нового типа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Китае считают, что уровень смертности в результате заболеваний, вызванных коронавирусом, очень низок — всего 2,1%. Это намного ниже, чем, к примеру, от лихорадки Эбола и ОРВИ.

Фото из Википедии.



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