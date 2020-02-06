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Экс-министр Бабак связывает свое увольнение с давлением со стороны Вавриша и Богдана, — СМИ
Экс-министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак связывает свое увольнение напрямую с главой Офиса президента Андреем Богданом и его другом-застройщиком Андреем Вавришем, которые решили таким образом ей отомстить. Об этом пишет ИА «Українські новини».
Напомним, 4 февраля во время своего выступления в ВР Алена Бабак с трибуны заявила о том, что с ней начали борьбу в СМИ за аннулирование разрешений на строительные работы на объектах по улицам Ольшанской и Гоголевской в Киеве.
«Я хочу также сказать тем, кто начал борьбу со мной лично в прессе из-за аннулирования разрешений на Ольшанской, на Гоголевской. И эти люди скоро начнут строительство возле „Дворца Украина“, на Ивана Франко, — друзья-киевляне не будут стоять в стороне, они выйдут против вас», — заявила она.
По данным издания «Наші гроші», речь идет о строительстве объектов компаниями, связанными с нардепами от ОПЗЖ Вадимом Столаром и Дмитрием Исаенко, а также бизнес-партнером Исаенко — Андреем Вавришем, который сейчас является девелопером, а в 2010—2015 гг. был заместителем директора департамента градостроительства КГГА. Вавриш известный также как друг руководителя Офиса президента Андрея Богдана.
В частности, в сентябре разрешение на строительство возле входа в ст. м. «Дворец Украина» получила компания «Укржилстрой», связанная со Столаром. Подрядчиком застройки является компания Исаенко.
Разрешения на строительство на данных объектах были выданы ГАСИ, которую тогда возглавлял Сергей Кузьмин и которого связывают с теневым «смотрящим» за ГАСИ Юрием Горовым.
В ноябре и декабря 2019 года ГАСИ под руководством Александра Строкача после ряда проверок аннулировала разрешения на строительства ЖК на Гоголевской и Ольшанской.
Отметим, что Строкача называют креатурой экс-главы ГАСИ Александра Кудрявцева, уволенного в конце 2018 года из-за скандала с поддельным дипломом и которого Бабак хотела устроить своим заместителем. Поэтому, хоть ГАСИ формально и руководил Строкач, фактически эта была вотчина Бабак-Кудрявцева.
В СМИ неоднократно писали, что именно при Кудрявцеве был введен негласный тариф за выдачу разрешительных документов — от 5 до 20 долларов за квадратный метр.
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