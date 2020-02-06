Общество и люди

Перед отъездом в экспедицию на необитаемый остров Сигни (расположен между Южной Америкой и Антарктидой) путешественник и радиолюбитель из Киева Вадим Ивлев рассказал «ФАКТАМ», что берет с собой очень высокую (24 метра) разборную антенну собственной конструкции. Ведь главная цель высадки международной команды на скалистый продуваемый холодными ветрами остров — провести серию сверхдальних сеансов радиосвязи.

— Мы, 14 членов экспедиции из 6 стран мира (я буду в ее составе единственным представителем Украины), собираемся в Чили и сядем там на новозеландское судно, — говорит Вадим Ивлев. — Предстоит преодолеть 1400 километров по океану в очень суровых южных широтах — там то и дело бушуют шторма и дуют сильные ветра. Капитан постарается подвести судно как можно ближе к берегу Сигни, однако причалить к нему не удастся. Так что перевозить на остров нашу немалую поклажу будем на моторных лодках. Беру с собой два герметичных туристических мешка, чтобы вещи не намокли при высадке. Со мной будет оберег — вязаная шапочка. Это подарок жены, который неизменно приносит мне удачу в экспедициях (нынешняя радиоэкспедиция на затерянные в океане острова будет для Вадима третьей по счету. - Авт.).

Кроме теплых вещей, беру особые наушники, которые надежно изолируют от внешнего шума. Дело в том, что на Сигни сильные ветра, создающие такой уровень шума, как 100 скрипок, играющих одновременно. К тому же эти наушники помогают улавливать даже еле слышные сигналы радиостанций, находящихся в тысячах километров от тебя.

Вадим берет с собой на особые наушники, ведь на Сигни ураганные ветра создают шум, как 100 скрипок, заигравших одновременно

Мы будем жить в палатках, спать на раскладушках, питаться в основном консервами. Для выработки тока установим несколько электрогенераторов. Все отходы предстоит увезти с собой на «большую землю», в том числе использованную воду. Каких-либо животных, насекомых, растений, семена привозить на этот остров запрещено — чтобы они не нарушили гармонию местной флоры и фауны. За нарушение этих требований штраф — 20 тысяч долларов. Кстати, нашими соседями на Сигни будут пингвины и морские котики. Из растений там только мхи и лишайники.

Я рассчитываю установить несколько мировых рекордов по дальности радиосвязи — до 17 тысяч километров. Возможно, даже удастся связаться с Японией (это почти фантастическая задача, но все же попытаемся ее решить). Не вдаваясь в научные подробности, скажу, что для сверхдальней связи нужно, чтобы на острове и на территории, куда мы посылаем сигнал, была ночь. Сейчас в Южном полушарии лето, поэтому ночь на Сигни ныне длится с 10 вечера до 5 утра. А нам нужно, чтобы хотя бы до 7 утра. Но у меня есть задумка, как справиться с этой загвоздкой.

В нашей программе связь с 10 школами Украины, а также со школами США. Финансирование экспедиции — 370 тысяч долларов — взяли на себя спонсоры. Это 60 компаний и около 1000 частных лиц. С ними работают американские участники нашей команды. Мы также выполним на острове научную программу для ученых их Калифорнии. Экспедиция продлится с 11 февраля до 14 марта.

Как сообщали «ФАКТЫ», вскоре в Антарктиду на украинскую станцию «Академик Вернадский» в составе экспедиции отправятся две женщины.

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