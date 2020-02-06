Ночная погоня со стрельбой в Киеве: полиция рассказала детали

Происшествия

Один из молодых людей, которых в Киеве со стрельбой задерживала полиция, оказался механиком СТО, который вместе с приятелем решил покататься на чужом автомобиле.

Как сообщают в полиции Киева, 19-летний киевлянин задержан, ему готовят сообщение о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

В полиции уточнили, что около полуночи на спецлинию «102» поступило сообщение от наряда патрульной полиции о применении табельного огнестрельного оружия во время преследования автомобиля и задержания водителя с признаками алкогольного опьянения. Это произошло в Дарницком районе столицы.

По словам начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко, патрульные обратили внимание на автомобиль «Субару» с выключенными габаритными фонарями. Водитель иномарки, заметив авто правоохранителей, попытался скрыться в близлежащих дворах.

«Во время преследования водитель иномарки повредил служебный автомобиль, а затем патрульные на основании Закона Украины „О Национальной полиции“ применили табельное огнестрельное оружие для остановки беглеца. На улице Бориса Гмыри выстрелом из пистолета полицейский повредил колесо „Субару“, поэтому водитель вынужден был остановить автомобиль», — отметил Владимир Ткаченко и добавил, что из авто выскочили два человека, одному из которых удалось скрыться.

Задержанный рассказал, что накануне его знакомый оставил для ремонта свой автомобиль вместе с ключами, и что он решил на нем покататься.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей), ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкции по указанным статьям предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тернополе 23-летний стажер станции технического обслуживания взял покататься чужой Mercedes-Benz и разбил его, въехав в забор и сбив защитные столбики на тротуаре. Парень был пьян — в его крови оказалось 3,04 промилле алкоголя.

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