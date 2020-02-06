- 05:55 В Киеве ночью стреляли: двое мужчин устроили погоню и перестрелку с полицией на Левом берегу
- 05:55 Поздравления с Днем ангела Ксении и Оксаны в стихах и прозе
- 05:46 Будько уже не тот: создатели "Сватов-7" срочно переписывают сценарий сериала
- 04:52 Медики объяснили, когда женщинам опасно мочиться под душем
- 04:40 Ударила самокатом между ног: храбрая девочка смогла отбиться от полицейского-педофила
- 03:53 "Настоящее оккупационное правительство": стало известно, кого Кремль назначил управлять "ДНР"
- 03:25 Погодный апокалипсис под Днепром: из-за удара стихии в области отключен свет, на дорогах образовались пробки
- 02:55 Похотливый падре: священник растлевал детей в церковной школе и на похоронах
- 02:43 Умер актер «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас
- 01:27 Коронавирус убивает: количество жертв пневмонии нового типа в Китае снова увеличилось
- 01:12 Звук имеет значение: ученые выяснили, как сигнал будильника влияет на здоровье человека
- 00:27 Счастливы вместе: "Даша Букина" тайно вышла замуж и обвенчалась с личным помощником Романом
В Киеве ночью стреляли: двое мужчин устроили погоню и перестрелку с полицией на Левом берегу (видео)
В ночь на четверг, 6 февраля, в Дарницком районе столицы, где недавно горело депо, произошло серьезное происшествие. По неизвестной причине водитель и пассажир автомобиля Subaru Forester попытались скрыться от полиции, и некоторое время это им удавалось.
Инцидент случился около 00:30, передает Информатор.
Журналисты сообщают, что во время погони нарушители пронеслись на авто мимо станций метро «Осокорки», «Позняки» и «Харьковская».
Также водитель успел проехаться по Южном мосту и в направлении Борисполя.
Но вот на улице Гмыри мужчина, который был за рулем, не справился с управлением и вылетел на обочину.
После этого мужчины покинули салон и пытались скрыться от полиции во дворах.
При этом они разделились, и первый был оперативно задержан правоохранителями.
Второй злоумышленник оказался удачливее: он сумел уйти от погони, при этом периодически отстреливался.
Со своей стороны патрульные никак не прокомментировали информацию, лишь подтвердили, что выстрелы были, и в результате никто не пострадал.
Журналистам удалось выяснить, что во время погони авто злоумышленников на улице Елизаветы Чавдар задело автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и едва не врезалось в другую машину, выехав на встречную полосу.
На месте работали четыре экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Кроме того, правоохранители осматривают дворы домов на улицах Гмыри, Чавдар и по проспекту Бажана в поисках второго нарушителя, который смог скрыться от полицейских.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что утром в среду, 5 февраля, в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП, одно из них — со смертельным исходом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»