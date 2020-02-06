Происшествия

В Киеве ночью стреляли: двое мужчин устроили погоню и перестрелку с полицией на Левом берегу (видео)

В ночь на четверг, 6 февраля, в Дарницком районе столицы, где недавно горело депо, произошло серьезное происшествие. По неизвестной причине водитель и пассажир автомобиля Subaru Forester попытались скрыться от полиции, и некоторое время это им удавалось.

Инцидент случился около 00:30, передает Информатор.

Журналисты сообщают, что во время погони нарушители пронеслись на авто мимо станций метро «Осокорки», «Позняки» и «Харьковская».

Также водитель успел проехаться по Южном мосту и в направлении Борисполя.

Но вот на улице Гмыри мужчина, который был за рулем, не справился с управлением и вылетел на обочину.

После этого мужчины покинули салон и пытались скрыться от полиции во дворах.

При этом они разделились, и первый был оперативно задержан правоохранителями.

Второй злоумышленник оказался удачливее: он сумел уйти от погони, при этом периодически отстреливался.

Со своей стороны патрульные никак не прокомментировали информацию, лишь подтвердили, что выстрелы были, и в результате никто не пострадал.

Журналистам удалось выяснить, что во время погони авто злоумышленников на улице Елизаветы Чавдар задело автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и едва не врезалось в другую машину, выехав на встречную полосу.

На месте работали четыре экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Кроме того, правоохранители осматривают дворы домов на улицах Гмыри, Чавдар и по проспекту Бажана в поисках второго нарушителя, который смог скрыться от полицейских.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что утром в среду, 5 февраля, в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП, одно из них — со смертельным исходом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter