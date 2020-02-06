Свитолина и Ястремская вывели сборную Украины в следующий этап Кубка Федерации (фото, видео)

Спорт

В четверг, 6 февраля, женская сборная Украины по теннису стартовала в столице Эстонии Таллине в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Наши девушки встречались с Болгарией, которая накануне уступила Хорватии (1:2), и украинки обеспечили себе победу уже по итогам двух одиночных встреч. Первой на корт вышла вторая ракетка страны Даяна Ястремская (26-я), которая не испытала проблем в поединке с Изабеллой Шиниковой (165-я) — 6:2, 6:1.

Game, set, match for Dayana Yastremska



Ukraine 1−0 Bulgaria

Yastremska — Shinikova 6−2, 6−1 pic.twitter.com/zAXsw3x2DA — Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) February 6, 2020

Затем наша лучшая теннисистка Элина Свитолина (5-я позиция в мировом рейтинге WTA) не без проблем разобралась в двух сетах с Викторией Томовой (143-я) — 7:6 (5), 6:3. Отметим, что на тай-брейке в первой партии Элина проигрывала сопернице — 0:5 (!), но затем взяла 7 (!) розыгрышей подряд, а с ними и сет.

Таким образом, парный поединок Цуренко/Завацкая — Томова/Шиникова, которым завершится матчевая встреча, уже не имеет турнирного значения.

В пятницу, 7 февраля, Украина и Хорватия, уже обеспечившие себе выход во второй этап, в очном поединке разыграют первое место в группе, которое даст право продолжить борьбу за выход в Мировую группу и в следующем раунде встретиться с командой, занявшей второе место в другом квартете, где выступают Италия, Греция, Эстония и Австрия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина выиграла спор у бойфренда, попав с подачи в бутылку, и заставила того отжиматься.

Фото «Большой теннис Украины»

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