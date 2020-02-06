24.43 / 24.69 26.79 / 27.23
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Свитолина и Ястремская вывели сборную Украины в следующий этап Кубка Федерации (фото, видео)

18:56 6 февраля 2020 80
Свитолина Ястремская
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 6 февраля, женская сборная Украины по теннису стартовала в столице Эстонии Таллине в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Наши девушки встречались с Болгарией, которая накануне уступила Хорватии (1:2), и украинки обеспечили себе победу уже по итогам двух одиночных встреч. Первой на корт вышла вторая ракетка страны Даяна Ястремская (26-я), которая не испытала проблем в поединке с Изабеллой Шиниковой (165-я) — 6:2, 6:1.

Затем наша лучшая теннисистка Элина Свитолина (5-я позиция в мировом рейтинге WTA) не без проблем разобралась в двух сетах с Викторией Томовой (143-я) — 7:6 (5), 6:3. Отметим, что на тай-брейке в первой партии Элина проигрывала сопернице — 0:5 (!), но затем взяла 7 (!) розыгрышей подряд, а с ними и сет.

Таким образом, парный поединок Цуренко/Завацкая — Томова/Шиникова, которым завершится матчевая встреча, уже не имеет турнирного значения.

В пятницу, 7 февраля, Украина и Хорватия, уже обеспечившие себе выход во второй этап, в очном поединке разыграют первое место в группе, которое даст право продолжить борьбу за выход в Мировую группу и в следующем раунде встретиться с командой, занявшей второе место в другом квартете, где выступают Италия, Греция, Эстония и Австрия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина выиграла спор у бойфренда, попав с подачи в бутылку, и заставила того отжиматься.

Фото «Большой теннис Украины»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сивохо

“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО

Иван Будько

Будько уже не тот: создатели "Сватов-7" срочно переписывают сценарий сериала

Оливия Нанн

Девушка поделилась ужаснувшим друзей селфи — она не заметила, что была не одна (фото)

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым

Тренер Чернышева рассказала, как он борется за жизнь больной Заворотнюк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер