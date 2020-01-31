- 10:02 День Brexit: сегодня Британия выходит из Евросоюза
- 09:58 Свитолина выиграла спор у бойфренда и заставила того отжиматься
- 09:49 Землетрясение в Украине: появились новые подробности
- 09:40 Длина — для восьмилетней: девушка купила через интернет платье и оказалась с попой наружу
- 09:39 Прорывом года на финансовом рынке стала компания “Фридом Финанс Украина”, — журнал «ТОП-100»
- 09:11 "Очень талантливая, но врет": украинский журналист метко высказался про Скабееву
- 09:06 Жена Зеленского объяснила, почему заблокировали ее страничку в Facebook
- 09:06 «30 лет меня мучила головная боль. А когда резко упало зрение, я по-настоящему испугалась»
- 09:05 Нашли женщину, у которой 31 палец на руках и ногах
- 09:00 Правительство привязало цену газа для украинцев к его стоимости в Нидерландах
- 08:44 В Австралии снова пожары: ввели режим ЧП, а население готовят к эвакуации
- 08:44 Очереди в туалет и тарантулы: популярная ведущая рассказала о незабываемом отдыхе на Кубе
Свитолина выиграла спор у бойфренда и заставила того отжиматься (видео)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, которая со следующей недели поднимется на четвертую строчку в мировом женском рейтинге, после вылета с Australian Open тренируется вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом.
Чтобы тренировочный процесс не надоедал, теннисисты разбавляют его различными спорами. Одним из таких стал на точность — Элина должна была с подачи выбить бутылку, расположенную на другой части корта на пересечении двух квадратов. С первой попытки наша соотечественница с задачей не справилась, а вот вторая оказалась удачной, тем самым заставив Гаэля отжиматься 50 раз.
Отметим, что в ближайших планах у Свитолиной — участие на турнире в Хуахине (Таиланд), который пройдет с 10 по 16 февраля. Также, вполне возможно, одесситка войдет в состав сборной Украины, которая 5−9 февраля будет играть матчи Кубка Федерации в эстонском Таллине.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина назвала титулы важнее денег в теннисе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»