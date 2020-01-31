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Спорт

Свитолина выиграла спор у бойфренда и заставила того отжиматься (видео)

9:58 31 января 2020 95
Свитолина Монфис
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, которая со следующей недели поднимется на четвертую строчку в мировом женском рейтинге, после вылета с Australian Open тренируется вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом.

Чтобы тренировочный процесс не надоедал, теннисисты разбавляют его различными спорами. Одним из таких стал на точность — Элина должна была с подачи выбить бутылку, расположенную на другой части корта на пересечении двух квадратов. С первой попытки наша соотечественница с задачей не справилась, а вот вторая оказалась удачной, тем самым заставив Гаэля отжиматься 50 раз.

Отметим, что в ближайших планах у Свитолиной — участие на турнире в Хуахине (Таиланд), который пройдет с 10 по 16 февраля. Также, вполне возможно, одесситка войдет в состав сборной Украины, которая 5−9 февраля будет играть матчи Кубка Федерации в эстонском Таллине.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина назвала титулы важнее денег в теннисе.

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