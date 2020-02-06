Последний из «золотой эры» Голливуда: самые яркие роли и высказывания Кирка Дугласа (фото, видео)

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Знаменитый актер Кирк Дуглас ушел из жизни 5 февраля в возрасте 103 лет. Его называли последним представителем «золотой эры» Голливуда. О смерти легенды кино сообщил его сын Майкл Дуглас.

«С огромной печалью я и мои братья сообщаем, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103 лет. Для мира он был легендой, актером из золотого века кинематографа, который дожил до золотых лет, гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые верил», — написал Майкл Дуглас в Instagram.

За свою многолетнюю карьеру актер сыграл более чем в 80 фильмах. Он трижды номинировался на «Оскар» как лучший актер, но получил лишь почетную статуэтку за «50 лет творческих и моральных усилий в кинематографе».

Родители Дугласа Гершл Даниелович и Брайна Санглель сбежали в США в 1910 году из Могилевской губернии Российской империи. Так отец актера избежал службы в армии. 9 декабря 1916 года в Нью-Йорке в семье бедных эмигрантов родился Исер (Изи) Даниелович — единственный мальчик в многодетной семье, которого мир знает как Кирка Дугласа.

С юных лет будущему актеру приходилось помогать семье. Чтобы заработать хотя бы на еду, он разносил газеты, брался за любую работу. Ис детства мечтал об актерской карьере, устраивая домашние представления, принимая участие в школьных постановках и представляя себя на большой сцене. Будучи уже знаменитым, актер говорил, что обстановка, в которой он вырос, только закалила его. Это он не раз повторял своим сыновьям.

«Я говорю сыновьям, что у меня в детстве были преимущества, которых они лишены. Я родился в самой ужасной нищете. Мне некуда было двигаться, кроме как вверх», — говорил Кирк.

Он считал, что детям нужно давать как можно больше свободы и возможность учиться на ошибках.

После окончания школы целеустремленный парень поступил в театральный колледж. И здесь ему тоже пришлось рассчитывать только на себя. Исер подрабатывал охранником, портье в гостинице, занимался боксом.

На вступительных экзаменах парень так впечатлил приемную комиссию Американской академии драматических искусств, что его приняли на учебу и выделили стипендию. Преподаватели посоветовали Исеру сменить имя ради карьеры. Так появилось имя Кирк Дуглас, которое сейчас знают во всем мире.

Во время Второй мировой войны Дуглас служил в военно-морском флоте США, но, получив ранение, был демобилизован.

Кирк первый раз женился в 1943 году на студентке театрального училища Диане Дилл, которая родила ему сыновей Джоэла и Майкла. Но в 1949 году этот брак распался. Маленький Майкл возненавидел отца. Им понадобились годы, чтобы наладить отношения.

После службы в армии Дуглас вернулся в Нью-Йорк, он играл в театральных постановках, снимался в рекламе, работал на радио. Нельзя сказать, что выходцу из России, да еще и с еврейскими корнями везло. За новыми возможностями он отправился в Голливуд. Причем решился на такой шаг не с первого раза.

«Когда меня позвали в Голливуд в первый раз, я отказался. Потом родился Майкл, а денег не было, и я приехал. Иногда то, что тебя связывает, в то же время дает тебе свободу», — рассказывал Дуглас.

Как киноактер Кирк дебютировал в 1945 году в драме «Странная любовь Марты Айверс». Спортивная драма «Чемпион» с успехом прошла в прокате и получила признание критики, а Дугласу принесла первую номинацию на «Оскар». Впрочем, за роль в этой картине он статуэтку не получил. Но именно после выхода этого фильма актер получил народное признание, его стали узнавать на улице. В 50-х роли сыпались на Дугласа одна за другой, он стал одним из ведущих актеров Голливуда. Сыграл в фильмах «Туз в рукаве» (1951), «Злые и красивые» (1952), «Жажда жизни» (1956), «Тропы славы» (1957).

Новый виток популярности принес самый дорогой на то время фильм Стэнли Кубрика «Спартак» (1960), в котором Дуглас сыграл роль мятежного раба. Пожалуй, это самая звездная роль актера. За свою карьеру он воплощал на экране самых разных героев — детективов, военных, журналистов…

Дуглас также занимался режиссурой. Создал свою успешную кинокомпанию, писал книги и активно принимал участие в благотворительности.

Отмечая свое 100-летие, актер дал большое интервью, в котором раскрыл секрет долголетия. Кирк Дуглас не уставал благодарить свою жену Энн, с которой прожил почти 65 лет. Говорил, что с возрастом чувства становятся более глубокими. На Энн Байденс он женился в 1953 году, в семье родились сыновья Питер и Эрик.

«Мне очень повезло с ней, мы созвучны в душе, вы не представляете, как это важно. Хотя когда мы встретились, мне было уже 63 года. Я считаю, что наш замечательный брак и наши беседы на рассвете и в сумерках помогли мне прожить так долго. Да, мне и впрямь не на что жаловаться», — говорил Кирк Дуглас.

В Голливуде его называли еще тем ловеласом, ему приписывали романы с знаменитыми красавицами Марлен Дитрих, Патрисией Нил, Джоан Кроуфорд, Ритой Хейворт.

Актер считал, что «старость — у человека в голове».

«Я пережил крушение вертолета и операцию на спине. Мне вшили кардиостимулятор. Я перенес удар и едва не покончил с собой. Но я говорю себе: я должен расти и учиться дальше. Это единственное противоядие от старости. Может быть, после смерти вы окажетесь перед большим бородатым стариком на большом троне и спросите у него: «Это рай?» А он ответит: «Рай? Да вы только что оттуда!» — философствовал легендарный актер.

О своей жизни более подробно он писал в автобиографических изданиях. Также он выпустил несколько книг «Танец с дьяволом», «Секрет», «Последнее танго в Бруклине».

Самые яркие роли Кирка Дугласа смотрите в ролике.

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