Украина

Рада закрылась, не приняв ни одну из поправок к "земельному" закону

Верховная Рада на заседании 6 февраля не смогла проголосовать за законопроект о продаже земли. Депутатов хватило на рассмотрение лишь 184 поправок, причем ни одна из них не была поддержана. Всего к документу было предложено несколько тысяч замечаний и исправлений.

Напомним, резонансный законопроект № 2178−10 был принят в первом чтении 29 октября 2019 года. Официально документ называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Главное, что должен решить новый закон, это процедура продажи сельхозземель в Украине, требования к продавцу и покупателю, максимальная площадь земли на продажу и т. д.

Перед голосованием в Раду приезжал президент Владимир Зеленский, но встречался он не со всеми депутатами, а лишь с фракцией «Слуга народа».

К вечеру 6 февраля стало понятно, что в «турборежиме» закон не примут. Количество поправок говорит о том, что рассмотрение может затянуться на 10−15 пленарных заседаний.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter