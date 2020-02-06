24.43 / 24.69 26.79 / 27.23
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Рада закрылась, не приняв ни одну из поправок к "земельному" закону

20:10 6 февраля 2020 114
рада
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада на заседании 6 февраля не смогла проголосовать за законопроект о продаже земли. Депутатов хватило на рассмотрение лишь 184 поправок, причем ни одна из них не была поддержана. Всего к документу было предложено несколько тысяч замечаний и исправлений.

рада

Напомним, резонансный законопроект № 2178−10 был принят в первом чтении 29 октября 2019 года. Официально документ называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Главное, что должен решить новый закон, это процедура продажи сельхозземель в Украине, требования к продавцу и покупателю, максимальная площадь земли на продажу и т. д.

Перед голосованием в Раду приезжал президент Владимир Зеленский, но встречался он не со всеми депутатами, а лишь с фракцией «Слуга народа».

К вечеру 6 февраля стало понятно, что в «турборежиме» закон не примут. Количество поправок говорит о том, что рассмотрение может затянуться на 10−15 пленарных заседаний.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сивохо

“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО

Иван Будько

Будько уже не тот: создатели "Сватов-7" срочно переписывают сценарий сериала

Оливия Нанн

Девушка поделилась ужаснувшим друзей селфи — она не заметила, что была не одна (фото)

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым

Тренер Чернышева рассказала, как он борется за жизнь больной Заворотнюк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер