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Общество и люди

В Одессе готовятся объявить чрезвычайную ситуацию из-за крушения судна Delfi

21:33 6 февраля 2020 285
танкер Delfi на пляже
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Потерпевший аварию 20 ноября минувшего года у берегов Одессы бункеровщик Delfi, который штормовые волны и ветер загнали в акваторию пляжа «Дельфин», вполне вероятно останется там надолго. Отнюдь не до начала курортного сезона, но и после — на неопределенное время. Напомним, владельца танкера обязали убрать судно с акватории пляжа до 1 апреля.

Неутешительные новости в четверг, 8 февраля, сообщили на сессии Одесского городского совета.

«К сожалению, констатируем тот факт, что в курортный сезон мы войдем с этой проблемой, и, к сожалению, она не будет решена. Собственник судна всячески затягивает процесс ликвидации последствий аварии», — сказал заместитель мэра Андрей Котляр.

Он напомнил, что только в апреле Одесский морской торговый порт (ОМТП) получит право сдвинуть с места и убрать судно. Но для этого понадобится, по предварительным расчетам, от 20 до 25 млн гривен и минимум 120 суток.

«Так что, мы проведем лето с Delfi. Думаю, оно закончится, а он будет здесь. Будет хорошо, если удастся убрать танкер до конца года», — резюмировал Котляр.

Он также сообщил, что горсовет предложил закрыть пляж «Дельфин» и установить отдельный стационарный пост спасателей со стороны суши, а также мобильный пост охраны на воде, чтобы на аварийное судно не проникали любопытные граждане. Соответствующие предложения планируется направить руководству Нацполиции и Госпогранслужбы Украины.

Было отмечено также, что распилить на части аварийное судно крайне нежелательно, так как внутри (в танках) могли остаться горюче-смазочные материалы.

Депутаты приняли обращение к главе областной администрации Максиму Куцему и руководителю областного управления ГСЧС Вадиму Шулюку с требованием принять меры по незамедлительной эвакуации Delfi. Кроме того, город будет настаивать на признании ситуации чрезвычайной.

Стоит отметить, что Delfi попал в Google-карты в качестве одесской достопримечательности. Более того, его рейтинг уже превысил всемирно известные Воронцовский дворец и Дом с одной стеной в Одессе.

Ранее специалисты предупредили об опасности, которую таит потерпевший крушение у берегов Одессы Delfi. «ФАКТЫ» также сообщали, что на потерпевшем крушение у берегов Одессы танкере Delfi начаты подводные работы.

Напомним, к началу января специальная комиссия Госслужбы морского и речного транспорта Украины завершила расследование аварийного морского происшествия, случившегося 20 ноября 2019 года с танкером-бункеровщиком Delfi.

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