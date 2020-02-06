Шоу-бизнес

Конфеты с коноплёй и системы для сбора мочи: какие подарки получили номинанты на "Оскар"

В воскресенье, 9 февраля, в Лос-Анджелесе состоится 92-я церемония вручения премии «Оскар». Как уже сообщали «ФАКТЫ», Американская киноакадемия назвала претендентов в 24 номинациях. Лидерами стали фильмы «Джокер» (11 номинаций), «1917» (10 номинаций), «Ирландец» (10 номинаций), «Однажды в… Голливуде» (10 номинаций).

По традиции за неделю до церемонии номинанты в основных категориях — режиссеры, актеры и актрисы — получили корзины с подарками. Каждый такой набор стоит в этом году 215 тысяч долларов. Спонсоры, чтобы порадовать претендентов, раскошелились на общую сумму в 5,2 миллиона долларов, утверждает американский журнал Forbes.

Наполнением подарочных корзин занималась компания Distinctive Assets. А полную стоимость подарков оплачивают фирмы, чья продукция удостоилась чести быть подаренной кинозвездам. Согласитесь, приятная традиция. Вот только согласно американскому законодательству получившим подарки придется потом внести их в свою налоговую декларацию.

Самым дорогим в корзине стал 12-дневный круиз на яхте Scenic Eclipse. Путешествие стоит почти 79 тысяч долларов. Тот из претендентов на премию «Оскар», кто решится отправиться в него, побывает даже в Антарктиде! Еще один приятный пункт круиза — погружение на подводной лодке.

Океанская яхта Scenic Eclipse

Для тех, кто не очень любит экстрим, а предпочитает более спокойный отдых, предусмотрено романтическое проживание на маяке в Испании. Он превращен в дорогой отель — 1 800 долларов за ночь.

Помните комедию «Привычка жениться» с Ким Бэсинджер и Алеком Болдуином? Видимо для тех, кому нравится сей процесс, в корзину подарков включен годовой абонемент на услуги брачного агентства! Стоимость — 20 тысяч долларов.

Между прочим, это не так и дорого, как может показаться сначала. Например, серия омолаживающих процедур в той же корзине для номинантов оценивается в 25 тысяч долларов.

Как известно, в ряде американских штатов прошла легализация марихуаны. Эта сразу же нашло свое отражение в списке подарков для голливудских знаменитостей. Там появились шоколадные конфеты с экстрактом конопли, а также сироп и бальзам, с помощью которых можно приготовить напитки с каннабидиолом.

Аметистовые "бомбочки" для ванн

К числу несколько странных подарков относятся аметистовые «бомбочки» для ванн (75 долларов), головная повязка для медитаций, якобы улавливающая мозговые волны (250 долларов), питьевая вода, обогащенная водородом (29,99 доллара за упаковку), бюстгальтер, сам определяющий размер груди (входит только в женские корзины).

Головная повязка для медитаций

Но самым необычным из всех подарков в этом году является… система сбора мочи, которая якобы позволяет повысить точность тестирования на инфекции.

Чудо-система для сбора мочи

Еще один примечательный предмет в корзине — золотой вейп! И это после того, как медики в 2019 году выявили в США десятки случаев смертельно опасного заболевания легких у любителей вейпа и электронных сигарет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, кто является фаворитом гонки за «Оскаром» по мнению букмекеров.

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