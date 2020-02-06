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В зверинце под Харьковом обнаружили умирающих от голода медведей и львов (фото)
Под Харьковом зоозащитники обнаружили зверинец с умирающими от голода животными. В туристический сезон предполагалось, что медведи, львы, тигр и пантера будут украшением и изюминкой базы отдыха. Теперь же, когда поток туристов сошел на нет, животных кормят раз в неделю и держат в холодных вольерах с обмерзшим цементным полом.
Марина Суркова, вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины, поделилась в Facebook жуткими подробностями содержания обитателей зверинца.
«Животные действительно истощены, апатичны, в глазах безнадежность. Ни в одном из вольеров мы не нашли следов пищи. Руководство этой базы пошло на общение с нами и пообещало добровольно отдать животных», — рассказала зоозащитница.
Кроме хищников, в зверинце были обнаружены бараны, а также ряд экзотических птиц: пеликаны, фазаны, куропатки. Все они также страдали от нехватки еды.
Напомним, похожий зверинец недавно обнаружили в Киеве на закрытой базе отдыха на Жуковом острове. А в Покровске Донецкой области спасли голодающих медведей из частного зоопарка.
Фото Марина Суркова/Facebook
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