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Люди и звери

В зверинце под Харьковом обнаружили умирающих от голода медведей и львов (фото)

22:49 6 февраля 2020 156
медведь
Инф. «ФАКТОВ»

Под Харьковом зоозащитники обнаружили зверинец с умирающими от голода животными. В туристический сезон предполагалось, что медведи, львы, тигр и пантера будут украшением и изюминкой базы отдыха. Теперь же, когда поток туристов сошел на нет, животных кормят раз в неделю и держат в холодных вольерах с обмерзшим цементным полом.

животные

Марина Суркова, вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины, поделилась в Facebook жуткими подробностями содержания обитателей зверинца.

«Животные действительно истощены, апатичны, в глазах безнадежность. Ни в одном из вольеров мы не нашли следов пищи. Руководство этой базы пошло на общение с нами и пообещало добровольно отдать животных», — рассказала зоозащитница.

животные

Кроме хищников, в зверинце были обнаружены бараны, а также ряд экзотических птиц: пеликаны, фазаны, куропатки. Все они также страдали от нехватки еды.

животные

Напомним, похожий зверинец недавно обнаружили в Киеве на закрытой базе отдыха на Жуковом острове. А в Покровске Донецкой области спасли голодающих медведей из частного зоопарка.

Фото Марина Суркова/Facebook

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