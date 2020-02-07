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- 06.02 23:51 Коронавирус убивает: в Китае умер врач, который первым сообщил о вспышке заболевания
Новые жертвы коронавируса: число умерших в Китае возросло до 636
Количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, который не щадит взрослых, в Китае превысило 31,1 тыс., 636 человек умерли, 1540 выздоровели. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.
Ранее информационный портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей проинформировал о 30,6 тыс. заболевших, более 1,4 тыс. выздоровевших и 633 умерших.
Согласно данным центральных властей, на карантине в стране находятся свыше 186 тыс. человек.
Наибольшее число случаев заражения — 22,1 тыс. — в провинции Хубэй. Там умерли 618 человек, выписаны 817. Под постоянным наблюдением медиков находятся свыше 64 тыс. граждан, которые тесно контактировали с инфицированными. В провинциях Чжэцзян (970 случаев заражения) и Гуандун (954 случая заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом 70 и 91 человек, соответственно, выздоровели.
В Пекине (274 случая заражения) умер один человек. В провинции Хэйлунцзян (три умерших) и автономном районе Внутренняя Монголия — 227 и 46 случаев заражения соответственно. Под наблюдением медиков находятся свыше 24,7 тыс. человек, у которых проявились симптомы заболевания, но диагноз им пока не поставлен.
Ранее «ФАКТЫ» писали о печальной участи, которая постигла Ли Вэньляна — одного из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового вируса 2019-nCoV. За то, что он первым рассказал в Сети об опасности, его арестовали и обвинили в распространении ложной информации. После этого медик сам заразился опасным вирусом и 6 февраля скончался.
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