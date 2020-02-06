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Эпидемия коронавируса: ученые сделали открытие, которому не могут найти объяснение
Изучая особенности нового китайского коронавируса 2019-nCoV, ученые пока не смогли ответить на главный вопрос: почему вирус в основном поражает взрослых и практически не регистрируется у детей. У исследователей есть несколько теорий, но все они нуждаются в проверке.
Согласно последним статистическим данным, коронавирусом заразились 28 364 человека, в том числе 28 089 в Китае. Недавно было зарегистрировано заболевание младенца, но этот случай рассматривают как исключение. Анализируя первые подтвержденные заражения, ученые заметили, что средний возраст заболевших — 59 лет. По последним данным, самой уязвимой для вируса является возрастная группа 49−56 лет.
Доктор Марк Денисон, специалист по инфекционным болезням медицинской школы Университета Вандербильта (США) высказал предположение, что для 2019-nCoV клетки детского организма менее «гостеприимны», из-за чего репликация вируса затрудняется. Есть и другая версия, которую приводит The Time, ссылаясь на материалы в журнале New England Journal of Medicine. Ученые предположили, что симптомы заражения вирусом у детей проявляются в размытой форме. Наблюдая такую «легкую простуду», семьи не видят повода обращаться к врачу, следовательно, случаи заражения детей просто не попадают в общую статистику.
Еще одну версию высказала доктор Шарон Нахман, педиатр в одной из детских больниц штата Нью-Йорк. По мнению врача, у детей может быть иммунитет к некоторым коронавирусам, но по мере взросления эта природная защита пропадает.
По прогнозам ученых, 21 февраля может стать переломным моментом в продолжающейся вспышке китайского коронавируса.
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