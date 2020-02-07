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Коронавирус убивает: в Китае умер врач, который первым сообщил о вспышке заболевания
Пневмония нового типа стала причиной смерти Ли Вэньляна — одного из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового вируса 2019-nCoV, поражающего в основном взрослых и практически не регистрирующегося у детей.
Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на центральную больницу города Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), в которой медик проходил лечение.
«В борьбе против эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, Ли Вэньлян, офтальмолог, работавший в нашей больнице, был, к несчастью, заражен. Он умер, несмотря на все наши попытки его реанимировать», — говорится в заявлении медицинского учреждения.
Смерть Вэньляна, которому было 34 года, наступила в 02:58 пятницу по местному времени (19:58 6 февраля по Киеву).
Именно Вэньлян в конце декабря 2019 года написал в соцсети Weibo о грядущей эпидемии, источником которой может являться рынок морепродуктов Хуанань. Вскоре после этого медик оказался в полиции, где был обвинён в распространении ложной информации. После этого он сам заразился опасным вирусом.
Первые симптомы у него возникли 11 января. Сперва это были сухой кашель, температура и общее недомогание. Однако болезнь развивалась стремительно. Через несколько дней Ли Вэньлян был госпитализирован и начал принимать антибиотики широкого спектра, а 1 февраля он узнал, что тест на коронавирус нового типа дал положительный результат.
Во время болезни 35-летний врач продолжал вести блог в Интернете.
Ранее в четверг газета Global Times сообщила о смерти китайского медика, одним из первых оповестившего о распространении нового коронавируса, однако позднее опровергла эту информацию, указав, что Вэньлян находится в критическом состоянии.
Напомним, что китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.
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