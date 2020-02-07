В Киеве юнцы развлекались бросанием бутылок с крыши многоэтажки: сеть негодует (видео)

Происшествия

В Киеве, где в ночь на пятницу было зафиксировано тройное столкновение автомобилей на Южном мосту, накануне случилось не менее печальное ЧП: группа подростков — очевидно, пьяных — забралась на крышу многоэтажки и устроила странное игрище с бросанием бутылок в прохожих.

Происходило возмутительное действо на массиве Виноградарь, в одном из домов на проспекте Порика.

Об инциденте рассказала одна из читательниц группы в Facebook.

«Может быть кто-то узнает своих деток и объяснит правила безопасности. Распивали алкогольные напитки, матерились и кидали бутылки. Сочувствую родителям!» — написала она.

К сожалению, у некоторых участников группы происшествие вызвало довольно странную реакцию.

«Естественный отбор по Дарвину», «Нормальные такте развлечения», «Как много в нашем доме интересного:(, а мы разве в детстве не занимались таким же?», — пишут они, не затрудняясь, очевидно, представить на месте жертв пьяного произвола подростков себя или своих родственников.

Другие читатели задались вопросами, как избежать развития подобного рода событий: «Може, хто з сусідів по одягу впізнає. І да, а чому ж вільний доступ до даху?», «Почему не вызвали полицию и МЧС? Очень правильно „объясняют“ родителям».

Но подобные рекомендации, похоже, мало помогут в таких ситуациях: «В меня полетела сегодня бутылка из-под водки от этой компании, я вызывала полицию, но словить их так и не удалось, они забежали к кому то домой.», «Родители такие же…».

Поэтому в данном случае у жителей близлежащих домов, вероятно, остается только один способ предотвратить произвол подростков.

«Пусть родители не обижаются, словлю хоть одного — бить долго буду и сильно.», — пишет одна из пользовательниц, вспомнив, очевидно, метод, которым во времена Шурика из известной комедии на стройке воспитывали хулиганов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о похожем инциденте, который произошел в ночном поезде «Интерсити+» сообщением «Киев — Кривой Рог»: пьяные подростки неадекватно вели себя, нецензурно ругались, приставали к пассажирам. Поэтому стюарты вызвали на помощь полицию, которая и сняла дебоширов с рейса.

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