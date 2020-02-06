Пассажиры устроили дебош в поезде «Киев – Кривой Рог»: инцидент попал на видео

Происшествия

В ночном поезде «Интерсити+» сообщением «Киев — Кривой Рог» пьяные подростки неадекватно вели себя, нецензурно ругались, приставали к пассажирам. Стюарты вызвали на помощь полицию, которая и сняла дебоширов с рейса. Ранее неадекватный пассажир ранил стюарта в поезде «Киев-Одесса».

На столичном перроне нетрезвые парни, не понимая своей вины, пытались хамить полицейским, распускать руки и требовать от проводников вернуть им деньги за билет.

Видео опубликовал Kyiv Artyl.

«Поезд, алкоголь, пьяные пассажиры». Не понятно чем бы это закончилось для мирных граждан, но к счастью правоохранительные органы сработали быстро и сняли юношей в состоянии алкогольного опьянения с поезда, после чего началось их увлекательное путешествие в райотдел", — подпись под роликом.

Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о пьяных пассажирах на борту самолетов. Недавно нетрезвая россиянка чуть не устроила внеплановую посадку чартера Уфа — Дубай. Когда самолет набрал высоту, женщина стала танцевать, забравшись на сидение, громко пела и при этом успевала отбиваться сумочкой от всех, кто пытался ее урезонить. Перед этим экипажу рейса Кисловодск — Новосибирск пришлось привязать скотчем к креслу слишком разбушевавшегося пассажира.



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