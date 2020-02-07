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Происшествия

"Пинок" на Южном мосту: в Киеве столкнулись три авто, пострадал водитель

2:34 7 февраля 2020 9
ДТП на Южном мосту
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Вечером в четверг, 6 февраля, на Южном мосту в столице столкнулись три автомобиля — Volkswagen, Chevrolet и ВМW. Ранее сообщалось о том, что три машины попали в ДТП под Херсоном.

Столкновение повлекло не только угрозу здоровью одного из его участников, но и значительные материальные потери, а также задержки в движении на Правый берег.

Предварительно установлено, что водитель Chevrolet во время движения начал притормаживать, поскольку двигавшийся вперед транспорт замедлил ход.

Едущий за ним водитель Volkswagen Passat, видимо, не держал безопасную дистанцию, поэтому пропустил этот момент, и на полном ходу врезался в Chevrolet.

После такого «пинка» Chevrolet отлетел вперед и, в свою очередь, по касательной зацепил ВМW.

Прибывшая «скорая» госпитализировала 50-летнего водителя Chevrolet в «Политравму» (Травмпункт Киевской городской клинической больницы № 17).

Двое других участников ДТП отделались нервным стрессом.

Что помешало водителю Passat вовремя остановиться, станет известно позже.

Можно только добавить, что в момент происшествия дорога была мокрой.

Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне в Киеве двое мужчин устроили погоню и перестрелку с полицией на Левом берегу.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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