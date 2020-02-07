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Шоу-бизнес

"Мой потрясающий друг": Навка трогательно поздравила мужа лечащейся от рака Заворотнюк

6:35 7 февраля 2020 102
Навка и Чернышев
Инф. «ФАКТОВ»

Вчера, 6 февраля, мужу Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву исполнилось 49 лет. Сначала с этим событием его поздравила известный тренер Татьяна Тарасова, которая не только похвалила именинника за его способности, но и отметила, что он стал лучше. По словам Тарасовой, фигурист «отмаливает Заворотнюк».

Не могла оставить без поздравлений своего коллегу, конечно, и жена «рупора Кремля» Дмитрия Пескова Татьяна Навка, в чьем ледовом шоу участвует муж Анастасии Заворотнюк.

«Мой потрясающий друг, моя поддержка на льду, мой единомышленник, талантливый и безумно хороший Пётр Чернышев, с днём рожденья!» — написала в Сети знаменитая фигуристка.

Также Татьяна указала, что редко можно встретить столь светлого человека, который остаётся таким несмотря ни на что.

«В этот прекрасный день мы желаем тебе крепкого здоровья, огромного счастья, процветания и благополучия. Ну и конечно, самое главное, чтобы Настя выздоровела. Верим в лучшее!» — завершила поздравление фигуристка.

Напомним, Петр Чернышев — известный фигурист. Он является пятикратным чемпионом США, а после окончания карьеры стал тренером и хореографом. Спортсмен регулярно участвует в ледовых постановках Татьяны Навки. В прошлом году он брал перерыв в работе, когда стало известно, что его супруга Анастасия Заворотнюк находится в больнице.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга, недоброжелатели обвинили ее в том, что «прекрасная няня» никогда не отличалась верностью и «ходила налево».

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