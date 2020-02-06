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Шоу-бизнес

Тренер Чернышева рассказала, как он борется за жизнь больной Заворотнюк

15:11 6 февраля 2020 1137
Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

В последнее время о больной Анастасии Заворотнюк появляется все меньше информации. Актрису даже стали подозревать в симуляции. Родные прекрасной няни оберегают ее от внимания СМИ и делают все возможное для ее выздоровления. Муж актрисы Петр Чернышев много работает, чтобы оплачивать счета в дорогой клинике. Он принимает участие в ледовых шоу, много тренируется. Фигуриста поддерживают коллеги и тренер.

6 февраля Чернышеву исполняется 49 лет. Тренер Татьяна Тарасова поздравила его в Instagram, рассказав, как он борется за жизнь супруги.

«Господи! Дай тебе силы. Я люблю твое катание. Я люблю твою работу постановщика, могу часами смотреть, как ты, не жалея себя работаешь, и проходит ночь. Люблю твои человеческие качества. Особенно сейчас, когда ты стремишься отдать всю силу своей любви Насте. Ты отмаливаешь ее и это потрясающе. Горжусь тобой, люблю тебя. Знаю тебя тысячу лет и ты становишься лучше, душевнее, сильнее. Поздравляю и благодарю», — написала Тарасова.

К ее поздравлениям присоединились многие подписчики, в комментариях они также желают сил Петру и скорейшего выздоровления Насте.

Напомним, у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. Семья актрисы подтвердила, что Настя действительно больна, однако ее диагноз не разглашают.

По словам журналиста Сергея Соседова, состояние Заворотнюк оставляет желать лучшего.

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