Мир

В Австралии из-за нашествия летучих мышей люди боятся выходить из дома — впечатляющие фото и видео

В городе Ингем на севере австралийского штата Квинсленд наблюдается «библейского масштаба» нашествие летучих мышей. Тысячи зверьков постоянно кружат в небе. Вертолет «скорой помощи» местной больницы, попавший в эпицентр этого «живого торнадо» вынужден был срочно приземлиться, так как был не в состоянии продолжать свой путь.

Как сообщает издание The Mirror, люди боятся выходить из дома и отпускать в школы детей.

Представитель городского совета Реймон Джейо говорит, что у него такое впечатление, будто все до единой летучие мыши Австралии собрались в Ингеме.

При этом фруктовые летучие мыши являются охраняемым видом — так что ничего с ними поделать нельзя. Хотя помимо фруктовых мышей над городом летают также представители других видов, отличить их один от другого на расстоянии сложно.

Местный политик Боб Каттер, правда, заявил тележурналистам, что бедствие достигло уже таких размеров, что пора выходить на улицы с ружьями — тут уже не до исполнения законов. Тем более, что орды летучих мышей серьезно навредили местному туризму.

Вертолет был вынужден срочно приземлиться

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Квинсленде лягушка съела одну из самых ядовитых змей в мире.

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