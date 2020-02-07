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Происшествия

Перевозила старопечатные книги в Infiniti: на Житомирщине задержали монахиню из России (фото)

9:29 7 февраля 2020 412
монахиня
Инф. «ФАКТОВ»

Необычную пассажирку задержали таможенники на украинско-белорусской границе. В пункте пропуска «Овруч» был остановлен автомобиль «Инфинити JX 35» с 82-летней монахиней из России и водителем-священником. Россияне пытались провезти в Украину ценные старопечатные книги.

Духовная литература XIX — начала XX века была обнаружена в багажнике авто среди личных вещей. О наличии ценных книг церковники не заявили ни устно, ни в декларации, потому предметы старины были изъяты. Об этом сообщила Киевская таможня Гостаможслужбы.

Таможенники отчитались, что передадут на проверку старопечатные книги «О девстве святого отца нашего Иоанна Златоустого архиепископа Константинопольского» (1892), «Добротолюбие в русском переводе» (1895), «Жития святых. Изложенные по руководству четьих-миней Св. Димитрия Ростовского» (1903), «Пути провидения. Повесть из времени Константина Великого» (1905). Экспертиза должна установить, относятся ли книги к культурным ценностям.

книги

книги

Напомним, ранее в Украину пытался проникнуть российский священник-пропагандист из базы «Миротворца». А в Беларуси скандально известного священника — «батюшку со свастикой» — заподозрили еще и в растлении малолетних.

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