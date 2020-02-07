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В Киеве горит СТО на Куреневке: фото и видео с места ЧП
В Киеве в районе Куреневки горит станция техобслуживания, на территории которой находятся несколько автомобилей. Ранее в столице пожар возник на территории депо в Дарницком районе.
Как сообщает «Киев Оперативный», чрезвычайное происшествие произошло на улице Резервной. На месте работают спасатели ГосЧС. Информации о пострадавших пока что нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью прошлого года масштабный пожар на станции технического обслуживания автомобилей на проспекте Отрадный полностью уничтожил семь автомобилей, среди которых два элитных кроссовера Porsche. Еще несколько машин сотрудники СТО спасли, вытолкав авто из горящего ангара.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.