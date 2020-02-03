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Происшествия

Ночной пожар в Киеве: огонь охватил депо в Дарницком районе (фото)

0:20 3 февраля 2020 90
Пожар в депо в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в ночь на понедельник вспыхнул пожар на территории депо улице Оросительной, 31, в Дарницком районе. Несколько дней назад в столице горело здание министерства культуры по улице Ивана Франко, 19.

О происшествии сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Известия о пожаре поступили в 21:20. По прибытию на место пожара, огнеборцы установили, что на территории депо в недействующем ангаре горят шпалы.

На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава.

В 22:13 бойцы локализовали на площади 100 кв. м загорания и в 22:27 — ликвидировали.

Причина пожара сейчас устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Одессе случился пожар в трехэтажном здании по улице Ришельевской, 33, где собирались провести концерт в поддержку пострадавших при пожаре в колледже. Дым из парадного стал валить около 16:00, им заволокло буквально все. Сотрудники учреждений и организаций, расположенных в здании, оперативно эвакуировались. На место ЧП прибыли пожарные расчеты и быстро ликвидировали возгорание. Эпицентром последнего стала электрощитовая.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во вторник, 28 января, в Соборном районе Днепра возник пожар в больнице ветеринарной медицины. В огне погибло около 100 крыс и мышей.

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