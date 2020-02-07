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Мир

Орангутан предложил руку помощи человеку, оказавшемуся в реке (фото)

11:43 7 февраля 2020 247
Орангутан и сотрудник заповедника
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В заповеднике на острове Борнео фотограф-любитель, находившийся там на экскурсии, сделал удивительный снимок. Во время прогулки по джунглям индонезиец Анил Прабхакар увидел сотрудника заповедника, который стоял в реке, отлавливая змей, представляющих опасность для проживающих здесь орангутанов. К мужчине подошла одна из обезьян, заинтересовавшаяся его действиями и остановившаяся на берегу. Понаблюдав некоторое время, орангутан вдруг протянул человеку руку, явно предлагая вытащить его из воды. Возможно, животное решило, что человек случайно упал в кишащую змеями воду и нуждается в помощи.

Как сообщает издание Metro, несмотря на этот милый жест, работник заказника своей руки обезьяне не подал. Он объяснил Анилу, что это все же дикое животное — так что никогда не знаешь, что у него на уме. Тем не менее фотография получилась очень трогательной.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Австралии из-за нашествия летучих мышей люди боятся выходить из дома.

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