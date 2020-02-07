Стоп, коронавирус: в Одесском порту проводят медосмотр моряков на всех судах (фото)

Здоровье и медицина

В Одесском морском торговом порту врачи-эпидемиологи усилили контроль по обеспечению медицинского осмотра членов экипажей прибывающих в страну судов. На сегодня обследованы моряки 25 океанских теплоходов, осуществляющих международные морские перевозки. В том числе — пять судов, прибывших из КНР.

Накануне вечером к причалу № 42 в Хлебной гавани пришвартовался крупнотоннажный контейнеровоз COSCO SHIPPING SEINE (флаг — Гонконг). Судно прибыло в Одессу после захода в порты Китая, где в это время был инкубационный период смертельного коронавируса 2019-nCoV. Сразу после швартовки на контейнеровозе проведены санитарный осмотр всех членов экипажа и другие профилактические меры, в соответствии с приказом Минздрава, который предусматривает усиленный режим работы специальных санитарно-карантинных подразделений в международных морских пунктах пропуска (въезда) через госграницу.

В порту отмечают, что состояние моряков на судах контролируют специалисты санитарно-карантинных отделов (СКО) госучреждения «Лабораторный центр МЗ Украины на водном транспорте». С конца января этого года сотрудники СКО поднимаются на борт практически всех судов, заходящих в Одесский порт, независимо от того, из какого региона они прибыли.

«Мы вынуждены перейти почти на 100-процентный контроль экипажей с учетом специфики работы моряков, — рассказывает Нина Старова, врач-эпидемиолог с 35-летним стажем. — Случаи „завоза“ коронавируса зафиксированы уже в 26 странах. Даже если моряк не посещал Китай в последнее время, мы не знаем, каким рейсом он летел на очередную смену экипажа, с кем контактировал в самолете…»

По словам Старовой, порядок действий эпидемиологов включает два этапа. На первом, до прибытия судна в порт, изучается медико-санитарная документация с применением риск- ориентированного метода. Документы предоставляются капитаном через морского агента в информационной системе портового сообщества. На втором этапе, уже на борту судна, капитан предъявляет морскую медико-санитарную декларацию и оригиналы документов медико-санитарного назначения. Специалисты санитарно-карантинного отдела при помощи бесконтактного инфракрасного термометра осуществляют температурный скрининг и знакомятся с результатами анкетирования каждого члена экипажа (проформа опросного листа высылается капитану заранее).

Только убедившись, что на борту судна нет эпидемической угрозы, специалист СКО дает право на «свободную практику» в порту прибытия и разрешение представителям контролирующих органов (пограничникам, таможенникам) подняться на борт судна и продолжить процедуру открытия границы.

«В случае выявления больного на судне немедленно будет введен в действие оперативный план противоэпидемических мероприятий, — уверяет заведующая санитарно-карантинным отделом Одесского морского порта Оксана Борисенко. — В этом случае больной с подозрением на коронавирус будет помещен в судовой изолятор либо изолятор порта, с последующей госпитализацией на береговой госпитальной базе. Само же судно будет поставлено на карантин с проведением соответствующих медико-санитарных мероприятий».

В контексте реализации мер по недопущению занесения и распространения на территории Украины коронавируса в морском порту подготовлен карантинный причал и помещения для временной изоляции лиц с подозрением на диагностирование 2019-nCoV.

Заведующая СКО также рассказала о наличии у специалистов отдела необходимого оснащения, средств индивидуальной защиты и практических навыков действий в случае выявления инфицированных. По ее словам, обучения противоэпидемических бригад проводятся в ведомстве регулярно и ежегодно, начиная с апреля 2014-го, когда возникла угроза распространения вируса Эбола. Тогда на базе Одесского морского порта были проведены крупные международные учения.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ситуации на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине у берегов Японии. Там увеличилось число заразившихся смертельным коронавирусом. По состоянию на 7 февраля подтверждено заражение 61 пассажира.



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