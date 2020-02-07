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Матерился и угрожал: на «слугу народа» Ткаченко написали заявление в полицию
Народный депутат Алексей Кучеренко решил не спускать с рук выходку коллеги-парламентария Максима Ткаченко. После того, как «слуга народа» Ткаченко грубо обругал Кучеренко на заседании парламента, оскорбленный нардеп пожаловался в полицию.
Стычка между двумя депутатами случилась на заседании 6 февраля. Кучеренко усомнился в компетентности коллеги-депутата и причислил того к «малолетним клоунам». Ткаченко на это выразился крайне грубо. Прозвучала фраза «За клоунов сейчас п… получите». Именно это высказывание Кучеренко процитировал в своем заявлении в Печерское райуправление полиции Киева.
Кучеренко просит не считать слова молодого депутата реальной угрозой или посягательством на здоровье, но в то же время настаивает, что парламентарий должен ответить за нецензурщину как за мелкое хулиганство.
Аналогичное заявление Кучеренко передаст в комитет по депутатской этике. А жалобу из полиции готов отозвать.
«Если завтра с трибуны ВР депутат Ткаченко принесет извинения мне лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец, я отзову свои заявления. И вообще — забуду про этот инцидент, ибо я, в конце концов — не папа, не мама и не воспитатель трускавецкой школы молодого депутата, и мне с головой хватает, чем заниматься», — заявил он.
Напомним, заседание Рады 6 февраля получилось нервным и напряженным. Парламентарии блокировали трибуну, участвовали в потасовках, не пустили на рабочее место спикера Рады Дмитрия Разумкова. Главный законопроект, вынесенный на обсуждение, так и не был принят.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..