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Перестрелка в Мукачево: появились данные о пострадавших
Один из пострадавших во время перестрелки в Мукачево получил пулевое ранение в область таза — мужчина в тяжелом состоянии помещен в реанимацию.
Как сообщает «Перший.com.ua», раненый находится в Мукачевской районной центральной больнице. Он в сознании.
Что же касается второго раненого, то, по некоторым данным, он обратился за помощью в ужгородскую больницу с пулевым ранением в плечо. Есть информация, что он находится в Медцентре «Диамед», возле которого замечены полицейские.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 26 января в столичном Гидропарке возле «Гидрозоны» мужчина открыл стрельбу и ранил двоих оппонентов. После инцидента стрелявший вместе с приятелями скрылся с места ЧП.
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