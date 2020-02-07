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Происшествия

В Мукачево средь бела дня устроили перестрелку: происшествие попало на видео

13:11 7 февраля 2020 180
Стрельба в Мукачево
Инф. «ФАКТОВ»

Утром в пятницу, 7 февраля, в Мукачево на улице Сеченова в перестрелке были ранены два человека. Ранее в Харькове возле дома ребенка раздался взрыв и произошла перестрелка.

Как сообщают в ГУНП в Закарпатской области, информация о стрельбе в полицию поступила в 09:50 — звонивший видел, как двое мужчин стреляли друг в друга, а потом на машинах разъехались в неизвестном направлении.

В полиции также сообщили, что ранения получили два человека — жители Мукачево 24 и 40 лет. Они находятся в медучреждениях. На месте происшествия работали следователи, эксперты и кинологи. Решается вопрос о квалификации происшествия. Злоумышленников разыскивают.

А «Закарпатский инсайдер» выложил в сеть видео перестрелки — осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция Киева ищет участников перестрелки в столичном Гидропарке, где неизвестный открыл огонь и ранил двоих мужчин.

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