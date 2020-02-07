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Нежные и воздушные: рецепт тыквенных панкейков от известного ведущего
Популярный ведущий утреннего шоу «Ранок з Україною» («Украина») Григорий Герман признается, что кулинария — его страсть.
— Если бы я не занимался журналистикой, то наверняка стал бы шеф-поваром, — сказал «ФАКТАМ» Григорий. — Моя страсть к кулинарии появилась еще в детстве. Мама прекрасно готовила, я ей помогал, а потом и сам начал колдовать на кухне.
Теперь Григорий готовит не часто, но по выходным любит побаловать сыновей и жену своими любимыми тыквенными панкейками.
— Панкейки — это примерно то же, что и знакомые всем оладьи, — говорит Григорий. — Отличие лишь в том, что в этом рецепте масло надо лить не на сковородку, а прямо в тесто. Поэтому панкейки можно смело жарить на сухой сковородке с антипригарным покрытием. К тому же они получаются гораздо выше оладьев — поднимаются на сковородке на сантиметр-два. И при этом всегда остаются нежными и воздушными.
Тыквенные панкейки
Ингредиенты:
тыква — 400 г
яйцо куриное — 1 шт.
мука — 300 г
масло растительное — 80 мл
соль — щепотка
сахар — 80 г
разрыхлитель — 2−3 ч. л.
кленовый сироп
грецкие орехи
Приготовление
Режем тыкву, очищаем и запекаем в духовке до мягкости. Погружным блендером взбиваем тыкву в пюре. Отдельно взбиваем в глубокой миске яйцо с сахаром и солью, затем отправляем в миску пюре из тыквы. Взбиваем миксером. Ставим на огонь блинную сковородку.
Смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем ее в тыквенно-яичную смесь. Постепенно всыпая муку, миксером доводим тесто до консистенции густой сметаны.
Добавляем половину растительного масла, перемешиваем. На нагретую сковородку столовой ложкой выкладываем тесто. Если панкейки прилипают, добавляем в тесто немного растительного масла. Слабо поднимаются — всыпаем немного разрыхлителя. Слишком густые — добавляем молоко, а если жидкие — муку. И так, пока на вашей сковородке не появятся идеальные оладьи.
Подаем панкейки с измельченными грецкими орехами и кленовым сиропом.
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