7 февраля 2020

История 1001-я. Исполненная в жёлто-синих тонах. Сейчас я вам объясню, почему.

Но прежде, чем перейти к рассказу, попрошу обратить внимание на уникальную композицию, представленную вашему вниманию. В моей коллекции собраны десятки фарфоровых работ, высота и длина которых составляет один метр и более. Даже вазы, исполненные мастерами в таком размере, являются редким произведением фарфорового искусства. Что уж говорить о цельных (!) сюжетных композициях с десятками персонажей, одежда и украшения которых изобилуют множеством тончайших деталей…

Эта сегодняшняя работа выбрана мною для иллюстрации рассказа о том, как ровно 100 лет назад в Марокко было положено начало создания известного на весь мир ботанического сада, названного впоследствии парком Мажорель. А главными цветовыми акцентами в оформлении строений в этом парке стали жёлтый и синий, столь близкие сердцу каждого украинца. Впрочем, к самой Украине этот ботсад отношения не имеет. Он был создан французским художником-ориенталистом Жаком Мажорелем, страстно увлекавшимся яркими красками восточных стран, по которым путешествовал много лет. До тех пор, пока не встретил в Марокко, недалеко от города Марракеша, удивительное место, навеявшее ему мечту о создании сада, равных которому ещё не было.

И мечту свою Мажорелю удалось осуществить. Правда, на это ушли десятки лет и огромные средства, вырученные им от продажи своих картин, а также полученные в виде наследства, оставленного ему отцом, знаменитым французским резчиком по дереву и мебельным модельером Луи Мажорелем. В уникальном ботаническом саду Жаку Мажорелю удалось собрать не только сотни редких растений, привезенных им со всех континентов (в основном это кактусы), но и создать большую бамбуковую рощу, необычайно красивый бассейн и причудливую виллу-ателье, расписанную в ярко-жёлтых и синих тонах. Кстати, именно насыщенный кобальтовый цвет (названный впоследствии ''синим Мажорелем'') стал своеобразной отличительной чертой этого необычного парка.

После ухода Мажореля из жизни его детище постепенно начало приходить в упадок. И только благодаря легендарному модельеру Иву Сен-Лорану, влюбившемуся в этот сад во время посещения Марракеша и вложившему огромные деньги в его возрождение, парк Мажореля словно обрёл новое дыхание и вскоре стал местом массового паломничества туристов, искушенных в тонкостях садово-паркового искусства. Ив Сен-Лоран так трепетно относился к марокканскому саду, что завещал после своей смерти прах развеять над аллеями этого ботанического чуда природы. Что и было сделано исполнителями его воли в 2008 году.

Честно говоря, мне так и не удалось побывать в парке Мажореля, поскольку всего лишь 6 часов, проведенных на марокканской земле в конце 90-х годов, было явно недостаточно на поездку в это знаменитое место. Зато в списке будущих путешествий оно по-прежнему остаётся.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.