В России разгорается скандал вокруг «признаний медика» в убийстве 10 ветеранов

Мир

В России проверяют информацию о медике-анестезиологе, который мог убить более десяти ветеранов в госпитале Кировской области, отключая пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких. Кстати, в свое время в Британии врач-маньяк лишил жизни около 300 человек.

Как пишут росСМИ, история с анестезиологом началась с обсуждения на одном из российских форумов проделок живодеров. Сообщается, что один из интернет-пользователей написал, что он медик, и что ему нравится причинять боль больным людям. Он, в частности, писал, что отключал людей от аппарата и наблюдал за их агонией, добавив, что ему было «забавно» наблюдать, как умирающие «пучат глаза» и пытаются вдохнуть.

Журналисты и интернет-пользователи выяснили, что человек, оставивший запись на форуме, может быть сотрудником Кировского областного госпиталя для ветеранов войны — неким Сергеем Владимировичем В.

Вместе с тем массмедиа со ссылкой на областной Минздрав сообщают, что такой человек действительно работает в госпитале, но он отрицает свое участие в обсуждении на форуме. При этом добавляется, что форма и бейдж, который выкладывали в сеть, «не принадлежат сотрудникам госпиталя», и что предварительная проверка фактов смертей во время дежурства упомянутого медика не была выявлена.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США 11 пожизненных заключений получил серийный убийца Чарльз Куллен — работая санитаром в медицинских учреждениях, он делал смертельные инъекции пожилым пациентам. Куллен признал себя виновным в насильственной смерти 29 человек.

Фото с сайта https://readovka.ru



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