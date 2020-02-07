Происшествия

Напали на местного авторитета: вскрылись важные детали о перестрелке в Мукачево

Объектом покушения в Мукачево Закарпатской области, где утром 7 февраля гремели выстрелы, был местный «авторитет». Нападавший действовал один, но подготовил все профессионально. Об этом в своем Facebook написал бывший советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его информации, колонна из трех внедорожников двигалась по улице, а нападавший открыл огонь из засады. После того, как он встретил колонну огнем из автоматического оружия, он выбросил автомат за забор детского садика, и произвел пару выстрелов из пистолета, чтобы его никто не преследовал.

В результате сам «авторитет» получил огнестрельное ранение в плечо, также был серьезно ранен один из его охранников.

Мужчина в тяжелом состоянии помещен в реанимацию Мукачевской районной центральной больницы.

Тем временем местный журналист Виталий Глагола выложил в сеть новое видео момента перестрелки в Мукачево.

Напомним, второй пострадавший обратился за помощью в медицинский центр и был допрошен полицией.



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