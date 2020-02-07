24.38 / 24.63 26.66 / 27.09
Киев: -4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коронавирус наступает: в Харькове перестали пускать на занятия студентов из Китая

18:14 7 февраля 2020 324
Студенты
Инф. «ФАКТОВ»

В Национальном аэрокосмическом университете им. Жуковского (Харьков) из-за угрозы заражения коронавирусом 2019-nCoV решили перевести на дистанционное обучение студентов из Китайской народной республики (КНР). Об этом сообщает местный ресурс SQ со ссылкой на администрацию ВУЗа.

Соответствующие рекомендации были даны факультету по подготовке иностранных граждан.

Таким студентам передадут учебные материалы, а лабораторные и аудиторные занятия, которые требуют использования специального оборудования, было решено отложить.

Также временно откладывается выезд украинских студентов в Китай по программам академической мобильности.

По данным харьковских медиков, за две недели в областную инфекционную больницу Харькова госпитализировали девятерых граждан Китая. Первый пациент с подозрением на коронавирус поступил 25 января. Им оказался турист из КНР. Затем в больницу в разное время поступило еще восемь человек — студенты ХАИ и Харьковской государственной академии культуры. Тем не менее врачи установили, что все госпитализированные граждане Китая подхватили различные типы ОРВИ.

Тем временем в российском Екатеринбурге две пенсионерки попытались заблокировать автобус с гражданами Китая, которые прилетели в Россию из Пекина и были отправлены на карантин во избежание распространения коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Татьяна Кравченко

"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым

Оливия Нанн

Девушка поделилась ужаснувшим друзей селфи — она не заметила, что была не одна (фото)

Сивохо

“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО

Иван Будько

Будько уже не тот: создатели "Сватов-7" срочно переписывают сценарий сериала

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер