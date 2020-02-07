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- 18:14 Коронавирус наступает: в Харькове перестали пускать на занятия студентов из Китая
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Коронавирус наступает: в Харькове перестали пускать на занятия студентов из Китая
В Национальном аэрокосмическом университете им. Жуковского (Харьков) из-за угрозы заражения коронавирусом 2019-nCoV решили перевести на дистанционное обучение студентов из Китайской народной республики (КНР). Об этом сообщает местный ресурс SQ со ссылкой на администрацию ВУЗа.
Соответствующие рекомендации были даны факультету по подготовке иностранных граждан.
Таким студентам передадут учебные материалы, а лабораторные и аудиторные занятия, которые требуют использования специального оборудования, было решено отложить.
Также временно откладывается выезд украинских студентов в Китай по программам академической мобильности.
По данным харьковских медиков, за две недели в областную инфекционную больницу Харькова госпитализировали девятерых граждан Китая. Первый пациент с подозрением на коронавирус поступил 25 января. Им оказался турист из КНР. Затем в больницу в разное время поступило еще восемь человек — студенты ХАИ и Харьковской государственной академии культуры. Тем не менее врачи установили, что все госпитализированные граждане Китая подхватили различные типы ОРВИ.
Тем временем в российском Екатеринбурге две пенсионерки попытались заблокировать автобус с гражданами Китая, которые прилетели в Россию из Пекина и были отправлены на карантин во избежание распространения коронавируса.
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