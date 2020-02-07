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Мир

«Чтоб вы заболели вирусом»: российские пенсионерки атаковали прибывших на карантин китайцев

12:41 7 февраля 2020 369
Пенсионерка у автобуса
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Екатеринбурге две пенсионерки попытались заблокировать автобус с гражданами Китая, которые прилетели в Россию из Пекина и были отправлены на карантин во избежание распространения коронавируса.

Как сообщает издание Znak.com, одна из женщин перегородила дорогу автобусу с иностранцами, заявив, что не пропустит в санаторий, где создана площадка для карантина, «китайскую заразу».

Женщину попросили отойти и освободить дорогу автобусу. Когда он проехал, пенсионерка в сердцах прокляла находящихся в транспортном средстве людей и пожелала им «заболеть вирусом». Женщина с возмущением заявила, что привыкла гулять возле санатория, и что местных жителей не предупредили об организации места для карантина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесском морском торговом порту врачи-эпидемиологи осматривают членов экипажей прибывающих в страну судов. Уже обследованы моряки 25 океанских теплоходов, в том числе, пять судов, прибывших из КНР.

Фото с сайта https://www.znak.com.

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