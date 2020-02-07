- 19:40 Это был долгострой: министр Новосад объяснила ситуацию со своей новой квартирой
- 19:21 Стрельба в Мукачево: в сеть попали фото раненого авторитета и расстрелянной машины
- 19:17 Депутат Госдумы РФ погиб в авиакатастрофе: появились подробности и фото
- 19:06 Водительские права и техпаспорт в смартфоне: что нужно знать и в чем их преимущество
- 18:39 Под Одессой грабитель напал на кассиршу ж/д станции и ударил по голове
- 18:36 Это что за хрень? В России в подъезде вывесили портрет Путина. Реакция жителей попала на видео
- 18:14 Коронавирус наступает: в Харькове перестали пускать на занятия студентов из Китая
- 18:04 "Мисс Украина-2018" потрясла поклонников длинными ногами
- 17:45 Нежные и воздушные: рецепт тыквенных панкейков от известного ведущего
- 17:35 Министр Новосад, которая жаловалась на зарплату в 36 тысяч, купила квартиру за миллион
- 17:34 Гончарук заявил, что бюджет недополучил денег из-за теплой зимы
- 17:19 18-летняя девушка в тире убила инструктора выстрелом из пистолета
Депутат Госдумы РФ погиб в авиакатастрофе: появились подробности и фото
В России официально подтвердили гибель депутата Госдумы, заместителя председателя комитета по аграрным вопросам Айрата Хайруллина, вертолет которого Bell 406 потерпел крушение в Татарстане.
Его помощник и пилот выжили, их госпитализировали. Их состояние оценивается как тяжелое.
По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стали нелетные условия, из-за которых другие вертолеты в том районе вылетать не решились, фиксируя обледенение лопастей.
По данным МЧС РФ, вертолет следовал по маршруту из населенного пункта Левашево Алексеевского района Татарстана в поселок Матюшино Лаишевского муниципального района. В установленное время он не прибыл в пункт назначения. Машина была найдена в 6 км юго-восточнее города Лаишево Лаишевского муниципального района.
В сети появились фото и видео с места катастрофы.
Напомним, погибший депутат возвращался из рабочей поездки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?