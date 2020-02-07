Мир

Депутат Госдумы РФ погиб в авиакатастрофе: появились подробности и фото

В России официально подтвердили гибель депутата Госдумы, заместителя председателя комитета по аграрным вопросам Айрата Хайруллина, вертолет которого Bell 406 потерпел крушение в Татарстане.

Его помощник и пилот выжили, их госпитализировали. Их состояние оценивается как тяжелое.

По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стали нелетные условия, из-за которых другие вертолеты в том районе вылетать не решились, фиксируя обледенение лопастей.

По данным МЧС РФ, вертолет следовал по маршруту из населенного пункта Левашево Алексеевского района Татарстана в поселок Матюшино Лаишевского муниципального района. В установленное время он не прибыл в пункт назначения. Машина была найдена в 6 км юго-восточнее города Лаишево Лаишевского муниципального района.

В сети появились фото и видео с места катастрофы.

Напомним, погибший депутат возвращался из рабочей поездки.

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