24.38 / 24.63 26.66 / 27.09
Киев: -4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Это был долгострой: министр Новосад объяснила ситуацию со своей новой квартирой

19:40 7 февраля 2020 74
Анна Новосад
Инф. «ФАКТОВ»

Министр образования и науки Анна Новосад отреагировала на «сенсацию» о приобретении ею квартиры почти за миллион гривен в Киеве.

По ее словам, появление квартиры в декларации произошло в связи с оформлением имущественных прав на нее, а в предыдущих декларациях — за 2017 год и 2018 год — информация о ней была размещена в разделах «Ценные бумаги» и «Объекты незавершенного строительства». Об этом министр написала в Facebook.

Также оказалось, что в процессе строительства квартира министра «приросла» на целый квадратный метр.

Напомним, ранее Новосад была вынуждена объяснять свои слова о небольшой зарплате, которые вызвали широкий резонанс в обществе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сивохо

“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО

Татьяна Кравченко

"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым

Оливия Нанн

Девушка поделилась ужаснувшим друзей селфи — она не заметила, что была не одна (фото)

Иван Будько

Будько уже не тот: создатели "Сватов-7" срочно переписывают сценарий сериала

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер