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Это был долгострой: министр Новосад объяснила ситуацию со своей новой квартирой
Министр образования и науки Анна Новосад отреагировала на «сенсацию» о приобретении ею квартиры почти за миллион гривен в Киеве.
По ее словам, появление квартиры в декларации произошло в связи с оформлением имущественных прав на нее, а в предыдущих декларациях — за 2017 год и 2018 год — информация о ней была размещена в разделах «Ценные бумаги» и «Объекты незавершенного строительства». Об этом министр написала в Facebook.
Также оказалось, что в процессе строительства квартира министра «приросла» на целый квадратный метр.
Напомним, ранее Новосад была вынуждена объяснять свои слова о небольшой зарплате, которые вызвали широкий резонанс в обществе.
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