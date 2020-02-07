Сборная Украины со стопроцентным показателем вышла во второй этап Кубка Федерации (фото)

Спорт

В пятницу, 7 февраля, во второй игровой день на Кубке Федерации, проходящем в Таллине, сборная Украины встречалась с Хорватией.

Обе команды обыграли своего конкурента по группе, сборную Болгарии, и в очном противостоянии разыгрывали первое место.

Как и накануне, в одиночных матчах за Украину выступали лучшая теннисистка страны Элина Свитолина (5-я позиция в мировом женском рейтинге) и Даяна Ястремская (26-я). Первой на корт вышла Даяна, и в двух сетах разобралась с Леей Бошкович (300-я) — 6:4, 6:4.

«Уже третий день я не очень хорошо себя чувствую. Температуры нет, но по ощущениям есть слабость в теле. Сегодня в первом сете у меня еще почему-то слезились глаза. Но я старалась не обращать на это внимания. В целом я старалась найти свою игру и, думаю, отыграла хорошо. Бошкович тоже хороша играла, она вариативная и умеет удерживать розыгрыши. Поэтому я старалась концентрироваться только на себе. Из-за того, что я не очень хорошо себя чувствовала, было тяжело играть на высоком уровне постоянно. Наш капитан меня отлично поддерживал, он всегда говорит нужные слова», — отметила после завершения поединка Ястремская.

А вот Элина вынуждена была провести трехсетовый поединок против Яны Фетт (234-я), но в решающей партии не оставила сопернице ни единого шанса — 6:3, 3:6, 6:1.

«Сложно ли настраивать себя на игру с соперницами с таким низким рейтингом? Конечно, тяжелее, чем если ты играешь с теми теннисистками, к которым ты привык, которых ты знаешь, видишь их игры. Это по-другому», — объяснила Свитолина возникшие сложности в противостоянии с Фетт.

Парный поединок Марты Костюк и Катарины Завацкой против Антонии Ружич и Тары Вурт уже не имел значения.

Таким образом, сборная Украины набрала максимум очков после двух матчевых противостояний и с первого места вышла во второй этап, где в субботу, 8 февраля, встретится либо с Эстонией, либо с Грецией, имеющими шансы занять второе место в своей группе. Победитель попадет в плей-офф, который пройдет в апреле, где сыграет с командой, проигравшей в квалификации финала Кубка Федерации-2020.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина и Ястремская принесли Украине победу над командой Болгарии.

Фото «Большой теннис Украины»

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