Происшествия

Пьяный водитель сбил коляску с младенцем: шокирующий случай под Запорожьем

В Энергодаре (Запорожская область) на нерегулируемом пешеходном переходе сбили коляску с ребенком внутри. Ранее в Энергодаре пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре и уехал с места ЧП. В результате ДТП одна из женщин погибла на месте, другая попала в больницу.

В полиции установили, что 49-летний водитель был пьян, сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Инцидент произошел около полудня 7 февраля.

«На месте происшествия полицейскими установлено, что около 12:00 водитель автомобиля ЗАЗ на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску с младенцем, которую катила перед собой пешеход», — заявили в полицию.

Мальчик 2019 рождения был экстренно доставлен в больницу, мать младенца, женщина 1985 года рождения, травм не получила.

По предварительным данным, угрозы жизни ребенка нет.

После медицинского освидетельствования виновника ДТП в его крови обнаружили 1,85 промилле алкоголя.

На данный момент он задержан и дает показания. Уголовное производство открыто по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, в Киеве последнее резонансное ДТП на пешеходном переходе произошло в пятницу, 31 января. Тогда погибла 45-летняя женщина, а за день до этого на улице Заболотного в результате наезда погиб молодой парень.

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