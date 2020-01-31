Происшествия

В Киеве грузовик насмерть сбил женщину на переходе: первые подробности и фото

В пятницу, 31 января, в Киеве произошло ДТП со смертельным исходом — погибла 45-летняя женщина. 30 января вечером в столице на улице Заболотного в результате наезда погиб молодой человек.

Как сообщает «Киев Оперативный», сегодняшняя авария случилась на улице Жолудева. Водитель грузовика «ЗИЛ», загруженного песком, не заметил 45-летнюю женщину, которая переходила улицу по пешеходному переходу.

После аварии, водитель поехал дальше. Очевидцы ДТП смогли остановить его на улице Симиренко.

Напомним, неделю назад в Киеве на Броварском проспекте случилось смертельное ДТП, в результате которого погибла молодая женщина.

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