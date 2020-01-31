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В Киеве грузовик насмерть сбил женщину на переходе: первые подробности и фото
В пятницу, 31 января, в Киеве произошло ДТП со смертельным исходом — погибла 45-летняя женщина. 30 января вечером в столице на улице Заболотного в результате наезда погиб молодой человек.
Как сообщает «Киев Оперативный», сегодняшняя авария случилась на улице Жолудева. Водитель грузовика «ЗИЛ», загруженного песком, не заметил 45-летнюю женщину, которая переходила улицу по пешеходному переходу.
После аварии, водитель поехал дальше. Очевидцы ДТП смогли остановить его на улице Симиренко.
Напомним, неделю назад в Киеве на Броварском проспекте случилось смертельное ДТП, в результате которого погибла молодая женщина.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!