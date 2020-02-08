Стрельба, погромы и горящие дома: в Казахстане вспыхнул межнациональный конфликт (видео)

Мир

В Казахстане, где в январе произошло ЧП с российской ракетой на полигоне, зафиксирован новый тревожный инцидент: недалеко от границы с Киргизией, в селе Масанчи, произошли столкновения на межнациональной почве между казахами и дунганами.

Об этом пишет на своей странице в Facebook пользователь Blagoy Ruslan.

«Казахстан, недалеко от границы с Кыргызстаном. Межнациональный конфликт между казахами и дунганами (народ, проживающий в Киргизии). Говорят началось всё с того, что какие-то местные дунгане избили местного деда казаха (за что и почему не ясно), причём сильно, и вот пошла вся эта движуха. Хочется надеяться, что это не перерастёт в нечто большее, а ведь может», — предостерегает он.

В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области Казахстана, комментируя информацию об инциденте, заявили, что причиной конфликта стало нападение на полицейских.

«7 февраля примерно в 14.10 сотрудники полиции при патрулировании села Сортобе Кордайского района по причине несоответствия стандарту номера остановили автомашину Honda Odyssey», — сообщили в полиции.

Однако, по словам очевидцев, есть еще одна причина, которую полицейские не озвучивают.

«Изначально произошла потасовка, бытовая ссора между жителями двух сел — Каракемер и Масанчи. Пожилого мужчину из Каракемера сильно избили. Масанчи в нашем регионе называют дунганским анклавом, население там — 90 процентов дунган. Казахов и кыргызов немного совсем», — рассказал корреспонденту местного издания житель Кордайского района, блогер Исламбек Дастан.

Расстояние между двумя селами — не более трех километров. Их разделяет мост через реку Талас. По словам Исламбека Дастана, жителей Каракемера возмутило поведение группы этнических дунган, которые напали на полицейских. Стражи порядка пытались доставить в полицию водителя машины с «нестандартными» номерными знаками.

«Скрываясь от полиции, нарушитель остановился только во дворе своего дома. Прибывшим следом полицейским родственники правонарушителя оказали сопротивление и нанесли им телесные повреждения», — следует из официального сообщения полиции.

Через несколько часов после этих двух происшествий разъяренная толпа пошла громить и жечь жилые дома в селе Масанчи. На видео даже слышны звуки, похожие на выстрелы.

Однако определить, кто стреляет, невозможно. В соцсетях и мессенджерах стали появляться сообщения с призывами: «Казахи из регионов, приезжайте в Кордайский район Жамбылской области!» К селу были стянуты подразделения правоохранительных органов.

Позже в полиции сообщили, что обстановка в селе Масанчи стабилизировалась.

Но данная информация была опровергнута председателем казахстанской ассоциации дунган Хусеем Дауровым — по его словам, в селе началась стрельба и ситуация ухудшается.

«Вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается. Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи, и сейчас началась стрельба — они стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию», — сообщил Хусей Дауров.

«Где-то более 10 дворов сейчас горят, пожарных машин тоже не видно. Идет массовая драка. Не просто драка, а прибывшие именно из других сел противоборствующие группировки стреляют по местным жителям», — отметил он.

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