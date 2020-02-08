- 01:40 Боле 80 новых жертв: число умерших от коронавирусной пневмонии в провинции Хубэй выросло до 699
- 01:27 "Охотник на младенцев" напал на двух детей и переломал им кости
- 00:51 Новых законов не нужно: Разумков прокомментировал возможность проведения выборов в ОРДЛО
- 00:36 Тянет на "новенькое": биологи создали секс-кукол для черепах и удивились результату
- 07.02 23:50 Стрельба, погромы и горящие дома: в Казахстане вспыхнул межнациональный конфликт
- 07.02 23:26 Министр Малюська призвал к ликвидации "зомби-партий"
- 07.02 22:58 Вернуться готовы не все: названо количество украинцев, решивших остаться в Ухани
- 07.02 22:30 Жириновский устроил истерику на росТВ из-за украинской комедии про АТО
- 07.02 21:58 Лукашенко с Путиным не договорились: озвучены важные сроки по вопросу поглощения Кремлем Беларуси
- 07.02 21:29 Пьяный водитель сбил коляску с младенцем: шокирующий случай под Запорожьем
- 07.02 21:10 "Слуга народа" Ткаченко обматерил нардепа от "Батьківщини" прямо возле трибуны Рады: реакция соцсетей
- 07.02 20:58 Сборная Украины со стопроцентным показателем вышла во второй этап Кубка Федерации
Боле 80 новых жертв: число умерших от коронавирусной пневмонии в провинции Хубэй выросло до 699
Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в китайской провинции Хубэй увеличилось на 81: умерли 699 заразившихся жителей.
Об этом говорится в субботу в сообщении регионального комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, передает ТАСС.
По данным властей, число инфицированных в провинции достигло 24 953, увеличившись на более чем 2,8 тыс. человек.
Как уточняется в сообщении комитета, в общей сложности выздоровели и были выписаны 1 115 человек — их количество за сутки увеличилось на 298.
Напомним, что китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае умер врач, который первым сообщил о вспышке заболевания.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...