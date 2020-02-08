Мир

Боле 80 новых жертв: число умерших от коронавирусной пневмонии в провинции Хубэй выросло до 699

Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в китайской провинции Хубэй увеличилось на 81: умерли 699 заразившихся жителей.

Об этом говорится в субботу в сообщении регионального комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, передает ТАСС.

По данным властей, число инфицированных в провинции достигло 24 953, увеличившись на более чем 2,8 тыс. человек.

Как уточняется в сообщении комитета, в общей сложности выздоровели и были выписаны 1 115 человек — их количество за сутки увеличилось на 298.

Напомним, что китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае умер врач, который первым сообщил о вспышке заболевания.

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