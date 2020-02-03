Мир

Коронавирус наступает: в китайской провинции Хубэй число умерших от пневмонии возросло до 350

Число пострадавших от китайского коронавируса, к вспышке которого подготовилось правительство Украины, в китайской провинции Хубэй к утру среды увеличилось на 2103 и составило более 11,1 тыс. человек.

При этом умерли 350 жителей региона, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй, передает Reuters.

Отмечается, что из выявленных случаев заражения 1 033 зафиксированы в административном центре провинции — городе Ухане. Еще 56 больных вызванной коронавирусом пневмонией, по состоянию на 00:00 3 февраля по местному времени (17:00 воскресенья в Киеве), умерли.

Ранее информационный портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей информировал, что число заболевших в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, к вечеру воскресенья увеличилось на 109 и составило 14 489 человек, умерли 304 жителя страны, из больниц были выписаны 418 пациентов.

Кроме того, подтверждено 155 случаев заражения за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (8 — Германия, 6 — Франция, 2 — Италия, 2 — Россия, 2 — Великобритания, по одному в Испании, Финляндии и Швеции).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несмотря на отсутствие окончательной методики борьбы с новым коронавирусом, в столице Таиланда Бангкоке медики заметили улучшение у пациентов, зараженных ним, после одновременного приема лекарства от ВИЧ и гриппа. Так, состояние 70-летней китаянки из Уханя, у которой 10 дней подряд фиксировали коронавирус, значительно улучшилось в течение 48 часов после приема этих препаратов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter