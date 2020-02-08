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Коронавирус убивает: число умерших от пневмонии нового типа в КНР выросло до 722
Количество умерших от пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV, на территории Китая выросло до 722. Ранее сообщалось, что только в провинции Хубэй болезнь забрала 699 жизней.
О потерях Поднебесной от вируса сообщается на сайте Государственного комитета по гигиене и здравоохранению КНР.
При этом, по информации ведомства, 2050 человек в Китае прошли лечение и выздоровели.
Всего, по данным государственного комитета, на территории регионов Китая было зарегистрировано 31 774 случая заболевания пневмонией, из которых 6 101 — тяжелый.
При этом подтверждены 34 546 случаев заражения инфекцией, а у 27 657 человек наличие коронавируса нового типа подозревается.
Сутки назад китайские власти сообщали о 637 умерших, 1540 выздоровевших и совокупно 31 211 подтвержденных случаях инфицирования.
Напомним, что вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах.
На 11−12 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает глобальный форум по изучению коронавируса 2019-nCoV. Цель состоит в ускорении разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае умер врач, который первым сообщил о вспышке заболевания. Сейчас его в стране считают героем, который помог избежать еще большего количества жертв.
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