Морозы, снег и ветер: синоптики уточнили прогноз на выходные

Украина

В субботу, 8 февраля, снег в Украине вероятен лишь на востоке и в аннексированном Крыму, а 9 февраля нас ждет солнечное воскресенье. Напомним, в начале недели циклон Petra принес сильный снег, дождь и ветер, а Укравтодор даже создал оперативный штаб по оказанию помощи водителям на дорогах.

Согласно прогнозам Украинского гидрометцентра, температура воздуха 8 февраля по стране будет колебаться в диапазоне от минус 6 градусов (на Донбассе, в Запорожье, Полтаве и Днепре) до нуля (его покажут столбики термометров в Чернигове, Черкассах, Кропивницком, Николаеве и Одессе). Холоднее всего будет в Донецкой области, где ожидается до минус 7 градусов, а ночью — и вовсе минус 13. Кроме того, в Донецкой, Запорожской областях и в Крыму ожидается небольшой снег.

В Киеве суббота будет малооблачной, дневная температура составит от минус 2 градусов до нуля. Будет дуть северо-западный ветер, который уже в ночь на воскресенье перейдет в западный, а затем — и в юго-западный.

Прогноз погоды на 8 февраля

Температура воздуха днем 9 февраля повысится до 1−3 градусов выше нуля, при этом на западе страны обещают 4−6 градусов, а в Харькове, Донецке и Луганске — 3−5 градусов с отметкой «минус». Ночью на востоке по-прежнему будет очень холодно — в Донецкой и Луганской областях до минус 15 градусов, а в Харьковской — до минус 14 градусов.

В Киеве днем в воскресенье обещают 1−3 градусов выше нуля (ночью — минус 4-минус 6 градусов), однако скорость ветра достигнет 10 метров в секунду.

Прогноз погоды на 9 февраля

Напомним, харьковский сурок Тимка предсказал, что зима задержится в Украине до середины марта.

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