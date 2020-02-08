«Называть Элину Иващенко фаворитом Нацотбора я бы не торопился»: громкое заявление судьи конкурса

Шоу-бизнес

В субботу, 8 февраля, в 19:00, одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. В этом году престижный европейский конкурс пройдет в городе Роттердам (Нидерланды). Уже известно, что представитель Украины выступит во второй половине первого полуфинала, который состоится 12 мая. Грандиозный финал запланирован на 16 мая.

Напомним, в минувшем году наша страна отказалась от участия в конкурсе из-за гастролей победительницы — MARUV- в России. На нынешнем отборе подобного случиться не может, поскольку еще полгода назад оргкомитет Национального отбора заявил о том, что к участию будут допускаться только те исполнители, которые, начиная с 2014 года не выступали с концертами в России.

Известно, что в Национальном отборе примут участие шестнадцать конкурсантов, которые, путем жеребьевки, разделены на две группы. В первом полуфинале свои номера представят: Гурт [O], CLOUDLESS, Go-A, Assol, Jerry Heil, GIO, Katya Chilly, KRUTЬ. Второй полуфинал состоится 15 февраля. На нем выступят: MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FOSHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

Кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении в Нидерландах, станет известно во время финала Национального отбора 22 февраля.

Ведущий прямых эфиров остался неизменным — Сергей Притула. Креативный продюсер — Наталья Франчук. Третий год подряд музыкальным продюсером конкурса становится Руслан Квинта.

— Уже традиционно Национальный отбор представит совершенно разные музыкальные жанры, направления и стили, — сказал «ФАКТАМ» Руслан. — Он покажет тенденцию роста музыкальной индустрии в Украине в целом. Исходя из состава участников, побороться за право представлять нашу страну на европейском конкурсе хотят новички и исполнители, которые успели внести вклад в украинскую музыку и обладают необходимым опытом. Кстати, в этом году есть очень важное нововведение, принятое на уровне двух телеканалов — это ограничение участия в Нацотборе артистов, у которых был хотя бы один концерт в России с 2014 года. Следуя этому правилу, я смог пригласить не всех артистов, кого хотел бы видеть на Национальном отборе. Но, думаю, это не отразится на общем, высоком уровне конкурсантов. Я всегда им напоминаю, что на Евровидении у артиста есть всего три минуты, чтобы влюбить в себя массовую аудиторию!

В нынешнем Национальном отборе произошли изменения не только в правилах, но и судейском составе. Последние несколько лет выступления участников оценивала тройка: Андрей Данилко, Джамала и Евгений Филатов. В этом году за судейский стол сядут: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Виталий Дроздов — один из самых влиятельных украинских радио- и музыкальных экспертов. В середине девяностых годов Виталий стал участником популярной группы «Ляпис Трубецкой», где два года проработал бек-вокалистом, а позже стал директором коллектива.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Виталий Дроздов рассказал, почему не смотрит европейский конкурс и сказал, кто может стать его фаворитом.

— Виталий, для вас было неожиданностью приглашение стать членом жюри?

— На самом деле, приглашения к участию в подобных важных для общества событиях всегда и приятные, и неожиданные. Я с большим удовольствием присоединился к команде проекта, который значит так много для музыкальной индустрии Украины. И, конечно, никаких сомнений в этом решении у меня не было.

— Вы следили раньше за Национальным отбором на Евровидение?

— Безусловно! В последние пять лет Нацотбор на Евровидение стал одним из самых интересных телевизионных проектов. Я следил за ним и как обыкновенный зритель, и, как человек, работающий в музыкальной отрасли. Признаюсь, я не всегда смотрю большой европейский финал, но вот за украинским Нацотбором наблюдаю очень пристально.

— Кого из артистов вы считаете самым удачным выбором за время Нацотбора?

— Мне кажется, каждый победитель Нацотбора завоевал это звание справедливо. Правда, не всем удалось показать свои возможности уже в Европе, но это уже другой вопрос.

— У вас уже появились свои фавориты среди участников? Многие говорят, что победит Элина Иващенко.

— Фавориты у меня появятся только после того, как я увижу сценические перформансы участников. До этого могу только говорить, что есть песни, которые мне нравятся немного больше или меньше остальных. Но явных фаворитов пока нет. Вообще, в этом году, на мой взгляд, на победу будет претендовать рекордное число участников — на самом деле, уровень песен достаточно высок у большинства конкурсантов. Что касается Элины Иващенко — она входит в их число. Но, признаюсь, называть ее фаворитом национального отбора я бы не торопился.

— Каким, на ваш взгляд, должен быть номер победителя, его песня?

— Это должна быть композиция, которая запоминается с первого раза. Как и яркий сценический номер. Конечно, должно быть безупречное владение вокалом, привлекательная харизма участника и, по возможности, цепляющий месседж — идея, которую он хочет донести со сцены.

— Чье выступление на финалах Евровидения запомнилось вам больше всего?

— Я всегда рад победам наших участников. Что же касается других представителей стран, то, пожалуй, самое большое впечатление произвело на меня выступление Сальвадора Собрала, который победил в финале Евровидения, проходившем у нас, в Киеве.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с Элиной Иващенко, которая стала победительницей 10 сезона шоу «Х-фактор».

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