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Стрельба и погромы в Казахстане: появились данные о погибших и пострадавших
Жертвами кровавой драки, которая произошла в Жамбылской области Казахстана, стали 8 человек, включая одного правоохранителя, пострадали 40 человек.
Как сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, всего в драке принимали участие 70 человек, которые применяли камни, металлические предметы и огнестрельное оружие.
В свою очередь министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил, что причиной массовой драки стал бытовой конфликт, который неизвестные пытались перевести в межэтническую плоскость.
Первые стычки произошли вечером в пятницу, 7 февраля, в селе Масанчи, после чего конфликт охватил соседние села Аукатты и Булан Батыр. Отмечается, что после того, как свидетели сняли драку на видео и выложили его в сеть, на место конфликта прибыли 300 человек из соседних населенных пунктов. Полиция была вынуждена оцепить села, а также выставить блокпосты на подъездах к ним.
В настоящее время ситуация в населенных пунктах находится под контролем полиции и Национальной гвардии.
Напомним, в декабре на киевских Позняках произошел массовый погром и побоище. В сети появилось видео с места инцидента.
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