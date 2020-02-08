Мир

Стрельба и погромы в Казахстане: появились данные о погибших и пострадавших

Жертвами кровавой драки, которая произошла в Жамбылской области Казахстана, стали 8 человек, включая одного правоохранителя, пострадали 40 человек.

Как сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, всего в драке принимали участие 70 человек, которые применяли камни, металлические предметы и огнестрельное оружие.

В свою очередь министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил, что причиной массовой драки стал бытовой конфликт, который неизвестные пытались перевести в межэтническую плоскость.

Первые стычки произошли вечером в пятницу, 7 февраля, в селе Масанчи, после чего конфликт охватил соседние села Аукатты и Булан Батыр. Отмечается, что после того, как свидетели сняли драку на видео и выложили его в сеть, на место конфликта прибыли 300 человек из соседних населенных пунктов. Полиция была вынуждена оцепить села, а также выставить блокпосты на подъездах к ним.

В настоящее время ситуация в населенных пунктах находится под контролем полиции и Национальной гвардии.

Напомним, в декабре на киевских Позняках произошел массовый погром и побоище. В сети появилось видео с места инцидента.



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