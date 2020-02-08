24.39 / 24.65 26.62 / 27.11
Киев: -7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Стрельба и погромы в Казахстане: появились данные о погибших и пострадавших

10:50 8 февраля 2020 158
Последствия погромов
Инф. «ФАКТОВ»

Жертвами кровавой драки, которая произошла в Жамбылской области Казахстана, стали 8 человек, включая одного правоохранителя, пострадали 40 человек.

Как сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, всего в драке принимали участие 70 человек, которые применяли камни, металлические предметы и огнестрельное оружие.

В свою очередь министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил, что причиной массовой драки стал бытовой конфликт, который неизвестные пытались перевести в межэтническую плоскость.

Первые стычки произошли вечером в пятницу, 7 февраля, в селе Масанчи, после чего конфликт охватил соседние села Аукатты и Булан Батыр. Отмечается, что после того, как свидетели сняли драку на видео и выложили его в сеть, на место конфликта прибыли 300 человек из соседних населенных пунктов. Полиция была вынуждена оцепить села, а также выставить блокпосты на подъездах к ним.

В настоящее время ситуация в населенных пунктах находится под контролем полиции и Национальной гвардии.

Напомним, в декабре на киевских Позняках произошел массовый погром и побоище. В сети появилось видео с места инцидента.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

рублевка

Азаров и Захарченко живут на Рублевке: в сети показали фото элитных имений чиновников времен Януковича

Татьяна Кравченко

"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым

Казахстан

Стрельба, погромы и горящие дома: в Казахстане вспыхнул межнациональный конфликт (видео)

Пенсия

"Это тупик": в ПФУ рассказали, когда пенсионер потеряет право на часть своего стажа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер